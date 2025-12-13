Изгубљен још један живот на путевима: Младић (25) погинуо у језивом судару

Извор:
Возач стар 25 година погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у петак прије подне на магистралном путу Б74 у југозападном дијелу аустријске покрајине Штајерске.
Информацију је потврдила Покрајинска полицијска управа Штајерске.
Према званичним подацима, младић је изгубио контролу над возилом, прешао у супротну траку и директно се сударио са теретним возилом словеначких регистарских ознака које му је долазило у сусрет.
Несрећа се догодила око 11 часова. Полиција сумња да је узрок несреће била неприлагођена брзина, због које је аутомобил 25-годишњака завршио у супротној саобраћајној траци на Сулмталском савезном путу.
Возач камиона, 45-годишњи држављанин Словеније, покушао је да избјегне судар скретањем у страну, али није успио да спријечи директан удар. Након судара, камион је слетио у канал поред пута, док је аутомобил младића, потпуно уништен, завршио у пољу са супротне стране коловоза.
Екипе хитне помоћи и љекар хитне службе покушале су реанимацију, али младићу није било спаса, преминуо је на лицу мјеста. Возач камиона прошао је без повреда, а алкотест је показао да није био под дејством алкохола, преноси Блиц.
Због увиђаја и уклањања возила, пут Б74 био је затворен за саобраћај неколико сати. Истрага о тачним околностима несреће је у току.
