Језива несрећа: Једна особа погинула, четири повријеђене

СРНА

13.12.2025

10:13

0
Језива несрећа: Једна особа погинула, четири повријеђене
Фото: АТВ

Возач аутомобила "поло" М. Р. /71/ из Вишеграда погинуо је у удесу у мјесту Козарде у општини Рогатица, а четири лица су повријеђена, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.

Тешке повреде кичме задобило је лице Ј. П. из аутомобила "дачија", а лакше возач Д. Б. /43/, те путници М. Б. и И. Т, рекла је портпарол Полицијске управе Весна Стокановић.

Она је додала да је ова саобраћајна несрећа јуче пријављена.

policija

Višegrad

погинуо мушкарац

