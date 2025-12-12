Logo
Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

Извор:

вијести.ме

12.12.2025

17:19

Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

Општински суд у Сарајеву донио је 12. децембра 2025. рјешење којим се укида притвор осумњиченим Ахмеду Џиновићу и Семиру Султановићу, у оквиру предмета познатог под називом “Кавез”, који се односи на активности организације “Пантери”.

Тужилаштво Кантона Сарајево претходно је предложило укидање притвора и изрицање алтернативних мјера забране због законског ограничења трајања притвора у односу на кривична д‌јела за која се осумњичени терете.

пантери-18092025

Хроника

Писали смо о Пантерима када су их сви подржавали, а институције ћутале

Према рјешењу суда, осумњиченима су изречене сљедеће мјере:

  • Забрана међусобног састајања и комуницирања те забрана приближавања и контакта са Х.Б., А.Ч., Ј.Х., А.Х. и С.Л., уз минималну удаљеност од 50 метара.
  • Забрана напуштања боравишта, при чему Султановићу није дозвољено напуштање Кантона Сарајево, док Џиновићу није дозвољено напуштање Унско-санског кантона.

Мјере ће надзирати надлежни органи Министарства унутрашњих послова.

Подсјетимо, предмет “Кавез” покренут је након пријаве мушкарца са Вратника који је тврдио да је био претучен и уцјењиван. Осумњичени се терете за низ кривичних д‌јела, укључујући насилничко понашање, неовлаштено снимање, уцјену, угрожавање сигурности и нарушавање неповредивости дома.

Предраг Поповић Поп

Сцена

Болна исповијест Попа након што му је преминула супруга: Најтеже је рећи дјететау да му је мајка умрла

Тужилаштво КС је у предмету “Кавез” проширило истрагу, укључујући нова вјештачења и друге радње доказивања, а акција у склопу предмета проведена је у септембру 2025. године.

