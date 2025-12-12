Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

Извор:
Општински суд у Сарајеву донио је 12. децембра 2025. рјешење којим се укида притвор осумњиченим Ахмеду Џиновићу и Семиру Султановићу, у оквиру предмета познатог под називом “Кавез”, који се односи на активности организације “Пантери”.
Тужилаштво Кантона Сарајево претходно је предложило укидање притвора и изрицање алтернативних мјера забране због законског ограничења трајања притвора у односу на кривична дјела за која се осумњичени терете.
Према рјешењу суда, осумњиченима су изречене сљедеће мјере:
Мјере ће надзирати надлежни органи Министарства унутрашњих послова.
Подсјетимо, предмет “Кавез” покренут је након пријаве мушкарца са Вратника који је тврдио да је био претучен и уцјењиван. Осумњичени се терете за низ кривичних дјела, укључујући насилничко понашање, неовлаштено снимање, уцјену, угрожавање сигурности и нарушавање неповредивости дома.
Тужилаштво КС је у предмету “Кавез” проширило истрагу, укључујући нова вјештачења и друге радње доказивања, а акција у склопу предмета проведена је у септембру 2025. године.
