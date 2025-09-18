Logo

Писали смо о Пантерима када су их сви подржавали, а институције ћутале

18.09.2025

14:35

Коментари:

0
Писали смо о Пантерима када су их сви подржавали, а институције ћутале
Фото: Printscreen/Youtube/FaceTV

Биће да су Пантере ухапсили јер су открили политичара педофила. Биће да су радили посао правосудних институција. Биће да су жртве. Биће да су хероји, а нису.

Још прије годину дана АТВ се у тренуцима аплауза групацији која злоставља људе на снимцима обратила надлежним институцијама. Одговор никада нисмо добили од Тужилаштва КС, МУП-а КС и МУП-а ФБиХ. Након што су чланови групе, која је објављивала снимке злостављања наводних педофила, скинули маске и јавно проговорили у емисији Фејс ТВ-а институције су одмах морале да реагују.

sjena muskarac zlostavljanje pedofil silovanje pixabay 1

Друштво

Пантери пребијају људе због педофилије, полиција ћути

Излагање младог Ахмеда Џиновића, Хариса Берхамовића и остатка екипе било је за кривичног гоњења. Умејсто тога, институције су наводно градиле случај око Пантера као да растурају колумбијски нарко картел.

Годину дана од тога, њихову плејлисту на друштвеним мрежама преплавили су снимци злостављања наводних педофила. Спорадично су се појављивали и додатно узнемирујући снимци, али су брзо уклоњени.

Policija FBiH

Хроника

Приведена трудна кћерка Семира Султановића

У једном тренутку објављен је видео дјевојке која се налази у аутомобиллу/комбију са више мушкараца који носе маске. Дјевојка, видно узнемирена, тражи објашњење и тражи да је се пусти. Тада један од присутних објашњава како је она упала у лоше друштво, држи јој предавање и пријети. Након тога је услиједило објашњење осумњиченог Ахмеда Џиновића. Он је тада представио модел ”добровољне отмице?” гдје он, заједно са својом екипом, чисти улице и спашава дјецу која су упала у лоше друштво. Објаснио је како су га родитељи те дјевојке контактирали да јој помогне да се избави из лошег друштва. Поједностављено, он и екипа Пантера отимају дијете чији су родитељи претходно дали сагласност за отмицу(?) и држе јој предавање како би је спасили лошег утицаја.

Тај, као и видео на којем мушкарца шишају, а претходно пребијају, доставили смо у упиту институцијама у ФБиХ од којих никада нисмо добили одговор. Питали смо их, има ли елемената кривичног дјела. Све и да је сваки видео режиран, потребно је објашњење због узнемирења јавности. А јавност, као јавност. Аплауз и одушевљење.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Акција "Кавез": Ухапшено пет чланова групе "Пантери"

Када би по страну ставили како смо дошли до тога да одобравамо клинцима да пребијају по слободној процјени, поново би стали пред зид. Сумњива екипа организовано суди и пресуђује, туче, злоставља, објављује све на друштвеним мрежама, још на врхунцу гостује у телевизијским емисијама, а полиција ћути. Можемо рећи да се случај градио око ове групације, али шта се градило годину дана?!

Гдје је дјело?

Иако су повремено у својим наступима изјављивали како сарађују са институцијама, убрзо је у фамозном гостовању на Фејсу услиједио конфузан одговор. Наиме, према њиховим каснијим тврдњама они не пријављују ништа. Њихова ”армија” то одради умјесто њих. То је уједнио био и дио упита који смо упутили Тужилаштву КС. Али, реалност је потпуно другачија.

ILU-SIPA-130925

Хроника

Акција "Кавез": Ко су "Пантери" и зашто их хапсе?

Пратеће коментаре на њиховим објавама, појављивали су се људи који су се противили њиховом дјеловању. Као и већини других, откривање наводних педофила било би похвално. Својевремено су то радила и друга удружења као што је ”Стоп педофилији” и слични. Они би након сумњивих разговора садржај просљеђивали институцијама и читав случај препуштали њима у руке.

То што су они умјесто институција пресуђивали најспорније је од свега. И ту се наилази на конкретан проблем. Наиме, у свом телевизијском наступу споменули су могућу иницијативу да се иницирају промјене закона и уведе термин ”оправдане сумње”. То значи да неко не мора починити конкретно кривично дјело, него да постоји оправдана сумња да је спреман да га почини и да му се суди на основу тога. Може се закључити да су се они у једном тренутку са све својим педофилима и порукама и обратили тужилаштву, али дјела није било. Сви од тих откривених ”педофила” на крају нису починили никакво кривично дјело. Нису ни могли, јер са друге стране није постојао нико. Односно, постојали су чланови организације Пантери што им је отворило пут ка још једном кривичном дјелу - лажно представљање.

туча-песница-шака

Хроника

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК! ''Пантери'' претукли директора јавног предузећа, ухваћен у педофилији

Посљедње двије године свједочили смо како јавност својом подршком гради аномалију. Ова групација заиста је имала велику подршку. Десетине хиљада пратилаца, десетине хиљада коментара ставило их је у жижу интересовања. Тек ријетки, а пратили смо их, коментарисали су негативно о њиховом дјеловању. На крају би завршили уз салве увреда осталих симпатизера групе.

И сутра би требали да причамо о будућности овог друштва које са пажњом узгаја крминалну организацију, своједочи јој и аплаудира. Оправдава злостављање, мучење, пребијање, вјерује у истину која му је сервирана, суди и пресуђује. Сви они који су са зебњом ушчекивали нови видео организације Пантер исти су као и они. И питање је када ће они сутра да правду и право узму у своје руке. А како им и замјерити кад они чији је то посао не реагују по службеној дужности, него искључиво по пријави.

Подијели:

Тагови:

Panteri

pedofili

хапшење

Tužilaštvo Kantona Sarajevo

MUP FBiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Пантери" у акцијама д‌јеловали по налогу Џиновића, нису вид‌јели д‌јецу, имамо нецензурисане снимке

Хроника

"Пантери" у акцијама д‌јеловали по налогу Џиновића, нису вид‌јели д‌јецу, имамо нецензурисане снимке

2 д

0
Група Пантер

Хроника

Тројици ”Пантера” предложен притвор, осталима затражене мјере забране

3 д

0
Група Пантер

Хроника

Позната имена ухапшених чланова групе Пантер

5 д

0
Одређен притвор осумњиченима за напад на чланове групе ''Пантер''

Хроника

Одређен притвор осумњиченима за напад на чланове групе ''Пантер''

2 седм

0

Више из рубрике

Ненад Сузић

Хроника

Ненад Сузић ослобођен оптужбе за обљубу дјевојчице!

41 мин

0
Изгорјело ауто народног посланика Небојше Вукановића

Хроника

Поново се огласило Тужилаштво о Вукановићевом ауту

48 мин

0
Не насједајте на преваре с потписом Даде Ћулума и групе ”United Tribuns”!

Хроника

Не насједајте на преваре с потписом Даде Ћулума и групе ”United Tribuns”!

1 ч

0
Возач заспао за воланом, једна особа погинула

Хроника

Возач заспао за воланом, једна особа погинула

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

58

Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

14

55

Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и и самозадовољавао се

14

55

Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

14

55

Блаженопочивши митрополит Амфилохије добија споменик у Колашину

14

49

Амиџић: Хасановића као да испаљују из циркуског топа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner