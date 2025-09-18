Писали смо о Пантерима када су их сви подржавали, а институције ћутале

18.09.2025
Биће да су Пантере ухапсили јер су открили политичара педофила. Биће да су радили посао правосудних институција. Биће да су жртве. Биће да су хероји, а нису.
Још прије годину дана АТВ се у тренуцима аплауза групацији која злоставља људе на снимцима обратила надлежним институцијама. Одговор никада нисмо добили од Тужилаштва КС, МУП-а КС и МУП-а ФБиХ. Након што су чланови групе, која је објављивала снимке злостављања наводних педофила, скинули маске и јавно проговорили у емисији Фејс ТВ-а институције су одмах морале да реагују.
Излагање младог Ахмеда Џиновића, Хариса Берхамовића и остатка екипе било је за кривичног гоњења. Умејсто тога, институције су наводно градиле случај око Пантера као да растурају колумбијски нарко картел.
Годину дана од тога, њихову плејлисту на друштвеним мрежама преплавили су снимци злостављања наводних педофила. Спорадично су се појављивали и додатно узнемирујући снимци, али су брзо уклоњени.
У једном тренутку објављен је видео дјевојке која се налази у аутомобиллу/комбију са више мушкараца који носе маске. Дјевојка, видно узнемирена, тражи објашњење и тражи да је се пусти. Тада један од присутних објашњава како је она упала у лоше друштво, држи јој предавање и пријети. Након тога је услиједило објашњење осумњиченог Ахмеда Џиновића. Он је тада представио модел ”добровољне отмице?” гдје он, заједно са својом екипом, чисти улице и спашава дјецу која су упала у лоше друштво. Објаснио је како су га родитељи те дјевојке контактирали да јој помогне да се избави из лошег друштва. Поједностављено, он и екипа Пантера отимају дијете чији су родитељи претходно дали сагласност за отмицу(?) и држе јој предавање како би је спасили лошег утицаја.
Тај, као и видео на којем мушкарца шишају, а претходно пребијају, доставили смо у упиту институцијама у ФБиХ од којих никада нисмо добили одговор. Питали смо их, има ли елемената кривичног дјела. Све и да је сваки видео режиран, потребно је објашњење због узнемирења јавности. А јавност, као јавност. Аплауз и одушевљење.
Када би по страну ставили како смо дошли до тога да одобравамо клинцима да пребијају по слободној процјени, поново би стали пред зид. Сумњива екипа организовано суди и пресуђује, туче, злоставља, објављује све на друштвеним мрежама, још на врхунцу гостује у телевизијским емисијама, а полиција ћути. Можемо рећи да се случај градио око ове групације, али шта се градило годину дана?!
Иако су повремено у својим наступима изјављивали како сарађују са институцијама, убрзо је у фамозном гостовању на Фејсу услиједио конфузан одговор. Наиме, према њиховим каснијим тврдњама они не пријављују ништа. Њихова ”армија” то одради умјесто њих. То је уједнио био и дио упита који смо упутили Тужилаштву КС. Али, реалност је потпуно другачија.
Пратеће коментаре на њиховим објавама, појављивали су се људи који су се противили њиховом дјеловању. Као и већини других, откривање наводних педофила било би похвално. Својевремено су то радила и друга удружења као што је ”Стоп педофилији” и слични. Они би након сумњивих разговора садржај просљеђивали институцијама и читав случај препуштали њима у руке.
То што су они умјесто институција пресуђивали најспорније је од свега. И ту се наилази на конкретан проблем. Наиме, у свом телевизијском наступу споменули су могућу иницијативу да се иницирају промјене закона и уведе термин ”оправдане сумње”. То значи да неко не мора починити конкретно кривично дјело, него да постоји оправдана сумња да је спреман да га почини и да му се суди на основу тога. Може се закључити да су се они у једном тренутку са све својим педофилима и порукама и обратили тужилаштву, али дјела није било. Сви од тих откривених ”педофила” на крају нису починили никакво кривично дјело. Нису ни могли, јер са друге стране није постојао нико. Односно, постојали су чланови организације Пантери што им је отворило пут ка још једном кривичном дјелу - лажно представљање.
Посљедње двије године свједочили смо како јавност својом подршком гради аномалију. Ова групација заиста је имала велику подршку. Десетине хиљада пратилаца, десетине хиљада коментара ставило их је у жижу интересовања. Тек ријетки, а пратили смо их, коментарисали су негативно о њиховом дјеловању. На крају би завршили уз салве увреда осталих симпатизера групе.
И сутра би требали да причамо о будућности овог друштва које са пажњом узгаја крминалну организацију, своједочи јој и аплаудира. Оправдава злостављање, мучење, пребијање, вјерује у истину која му је сервирана, суди и пресуђује. Сви они који су са зебњом ушчекивали нови видео организације Пантер исти су као и они. И питање је када ће они сутра да правду и право узму у своје руке. А како им и замјерити кад они чији је то посао не реагују по службеној дужности, него искључиво по пријави.
