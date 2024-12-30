Пантери пребијају људе због педофилије, полиција ћути

30.12.2024
Небројно пута на друштвеним мрежама појављивали су се снимци у којима се каменују, пребијају и муче појединци који крше моралне законе земаља трећег свијета. И ту изби поново БиХ. Нешто у блажем облику, али никако безопасном. Екипа организације Пантери снима злостављање ”педофила” које лично хватају, пресуђује им уз свеопшти аплауз јавности.
Нешто ту баш и не штима, нешто није нормално...
Одмах у старту треба избјећи дилему или-или. То што је неко против батинаша, не значи да подржава педофиле. Организација Пантер фридом чије батињање вам искаче на друштвеним мрежама не ради ништа нормално, а камоли да ради нешто по закону.
Нису ни они проблем сами по себи јер таквог организовања има у бројним земаљама. Проблем је чињеница да та оргијања трају већ мјесецима уназад, а да ниједне реакције управо оних задужених за ред није било, па ни по "службеној дужности", ако не по пријави.
Једноставно речено, омладина од 20-25 година се окупила и започела своју борбу за животиње. Убрзо су превазишли капацитете, па су одлучили да се обрачунавају са педофилима, а амбиције су велике. Крајњи циљ је чишћење улица од свега лошег. Тренинг, тренинг, тренинг. Мотивација из филма "Видимо се у читуљи". Организовани и под маскама према сопственим признањима врло успјешно "маме" педофиле на друштвеним мрежама. Међутим, а то је уједно и проблем, умјесто да са пријавом заврше у полицијској станици, са њима се обрачунавају лично. Понижавају их, шишају, а богами и туку. Шта је лоше у томе што неко туче педофила? То што га неко туче на улици, на јавној сцени, у "европској" држави 2024. године. И наравно, то што полиција ћути.
Сами мотиви чланова су помоћ држави јер су патриоте. Један од њих, Харис, каже да се у читаву причу укључио због неправде коју трпи читав свој живот од 21 годину.
"Лично сам имао проблема кроз цијели живот због неправде. Мени су рекли 'не може ти то, знамо у праву си, не можеш ти то, то је тако, немој устајати за сваког, немој помоћ'", поручио је у гостовању на сарајевској телевизији Ахмед Џиновић.
Тренутни план је сљедећи. Преко лажних налога или уз пријаву, обрате се потенцијалном педофилу, договоре састанак са њим, а онда га злостављају и снимају. Случај не пријављују полицији ни тужилаштву, иако им се некада омакне у телевизијским разговорима да сарађују са институцијама.
Практично, то значи да неко по слободној процјени премлати некога, ошиша га, понизи без да ико интервенише. Преко снимака злостављања добијају огромну подршку, иако се повремено појаве људи који покушавају уразумити читаву ситуацију. Ипак, безуспјешно. Јер наравно, уз питање ”а је’ ти браниш педофиле”, завршава се свака дискусија.
Да читава прича није само пуко нагађање, писали смо институцијама. Највише ”акција” дешава се у Сарајеву због чега смо се прво обратили МУП-у Кантона Сарајево. За остатак ФБиХ обратили смо се ентитетском МУП-у, а на крају и кантоналном тужилаштву.
Одговор ни након мјесец дана (законски је дозвољено 15) нисмо добили. Интересовало нас је неколико ствари. Да ли су чланови поменуте организације достављали институцијама доказе о потенцијалној педофилији, да ли је неко пријавио злостављање од стране чланова организације и да ли у МУП-у постоји ишта спорно на снимцима које Пантери објављују?
Зашто је ово тема о којој се не прича, може се спекулисати. Може бити на крају да је све обична представа за јавност. Али, оно што је сигурно. МУП је макар по службеној дужности морао да реагује и да се огласи о бројним случајевима злостављања.
Педофили нису врхунац дјеловања Пантера. Они, готово утопијско-насилнички, најављују чишћење улица. Гурање у здрав разум, онако, патриотски, гдје ће избацити све нездраво из друштва. Они, са 21-22 године.
"Ми смо у исти кош ставили злостављаче животиња и педофила. И треће које долази на ред. Видјећемо, оно најбитније. Заштита улица, заштита државе, заједнице, пријатеља, породице”, и кроз то се Џиновић прозва чистачем улица.
"Дијете са улице, ми које дијете видимо на улици да је у проблему, Пантер сваки ради на томе да се помогне том дјетету, да га се уведе у тренинг, уведе у спорт, одвуче од лоше омладине. Није само борба против педофилије, ми само промовишемо здрав начин живота и желимо здраву заједницу", изјавио је Харис чије темеље филозофије можемо наћи и код Кристијану Голубовићу:
"Мене је извукло цртање, писање, вајање, тренинзи, масовни тренинзи, из дана у дан ја сам тренирао све више и више. 1.000 склекова, 1.000 трбушњака, бјежање у здрав разум", цитат из филма Видимо се у читуљи.
И хипотетичка завршница на крају. Имате већи број момака, незапослених, необразованих, славе их, полиција игнорише. Данас хватају педофиле, а сутра? У земљи трећег свијета, небо им је граница.
