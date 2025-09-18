Logo

Не насједајте на преваре с потписом Даде Ћулума и групе ”United Tribuns”!

Аутор:

Огњен Матавуљ

18.09.2025

13:24

Коментари:

0
Не насједајте на преваре с потписом Даде Ћулума и групе ”United Tribuns”!
Фото: Pexels

Преваре путем ”Икс бонова”, на које је упозорила ПУ Приједор, одвијају се тако што грађане контактира непозната особа која се представља као Дадо Ћулум, припадник злогласне групе ”United Tribuns”, сазнаје АТВ.

Преваре су веома добро осмишљене и поред чињенице да лажним представљањем покушавају да изазову страх код жртава, преваранти су веома добро обавијештени о људима које позивају, како би контакт изгледао што увјерљивији.

”Преваранти се жртвама обраћају личним именом и обично знају појединости из њиховог живота. Например којим се послом баве, гдје раде и слично. Тиме покушавају да буду што увјерљивији, а жртве позивају да се с њима састану и слично”, каже извор АТВ-а.

Посљедњих дана полиција је већ евидентирала двије жртве ових превара, али се сумња да је број преварених грађана далеко већи.

”Због помињања имена Даде Ћулума и групе ”United Tribuns” људи се често уплаше, па неће ни да затраже помоћ. Неки се сраме што су насјели на превару, па због тога неће то да пријаве полицији. Због тога се не може тачно рећи колико је људи преварено, али је ова појава постала веома честа”, каже извор АТВ-а.

Подсјетимо, ПУ Приједор данас је апеловала на све грађане да на захтјев непознатих лица, која их контактирају путем чет апликација и друштвених мрежа, не обављају куповину ”Икс-бонова” нити да им на други начин уплаћују новац.

”ПУ Приједор претходних дана су пријављена два случаја превара грађана који су куповином и слањем ”Икс-бонова”, на захтјев других лица, оштећени за укупан износ од 1.500,00 КМ”, наводи се у саопштењу.

Полиција објашњава да се преваре углавном заснивају на томе да се непознате особе путем порука или телефонског позива лажно представе као познаници, те наводе оштећена лица на куповину ”Икс-бонова” у различитим новчаним износима, доводећи их на тај начин у заблуду.

"Апелујемо на грађане да буду пажљиви приликом комуникације путем апликација, те да не шаљу новац, нити ”Икс-бонове” особама које је их контактирају, чак и ако тврде да их познају. Све случајеве превара грађани могу пријавити надлежној полицијској станици, а више информација о томе како се заштитити од сајбер криминала и на који начин пријавити сумњу у превару путем интернета грађани могу пронаћи на интернет страници Министарства унутрашњих послова Републике Српске", закључују у ПУ Приједор.

Подијели:

Тагови:

превара

ПУ Приједор

Упозорење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Возач заспао за воланом, једна особа погинула

Хроника

Возач заспао за воланом, једна особа погинула

1 ч

0
Спровођење осумњичених у акцији ”Пролом 2”

Хроника

Акција ”Пролом”: Трговином дроге ”зарадили” 2,7 милиона евра

2 ч

0
У тешкој несрећи страдала једна особа: Возач заспао за воланом и прешао у супротну траку?

Хроника

У тешкој несрећи страдала једна особа: Возач заспао за воланом и прешао у супротну траку?

2 ч

0
Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

Хроника

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

58

Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

14

55

Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и и самозадовољавао се

14

55

Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

14

55

Блаженопочивши митрополит Амфилохије добија споменик у Колашину

14

49

Амиџић: Хасановића као да испаљују из циркуског топа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner