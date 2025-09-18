Не насједајте на преваре с потписом Даде Ћулума и групе ”United Tribuns”!

Аутор:Огњен Матавуљ
18.09.2025
13:24
Коментари:0
Преваре путем ”Икс бонова”, на које је упозорила ПУ Приједор, одвијају се тако што грађане контактира непозната особа која се представља као Дадо Ћулум, припадник злогласне групе ”United Tribuns”, сазнаје АТВ.
Преваре су веома добро осмишљене и поред чињенице да лажним представљањем покушавају да изазову страх код жртава, преваранти су веома добро обавијештени о људима које позивају, како би контакт изгледао што увјерљивији.
”Преваранти се жртвама обраћају личним именом и обично знају појединости из њиховог живота. Например којим се послом баве, гдје раде и слично. Тиме покушавају да буду што увјерљивији, а жртве позивају да се с њима састану и слично”, каже извор АТВ-а.
Посљедњих дана полиција је већ евидентирала двије жртве ових превара, али се сумња да је број преварених грађана далеко већи.
”Због помињања имена Даде Ћулума и групе ”United Tribuns” људи се често уплаше, па неће ни да затраже помоћ. Неки се сраме што су насјели на превару, па због тога неће то да пријаве полицији. Због тога се не може тачно рећи колико је људи преварено, али је ова појава постала веома честа”, каже извор АТВ-а.
Подсјетимо, ПУ Приједор данас је апеловала на све грађане да на захтјев непознатих лица, која их контактирају путем чет апликација и друштвених мрежа, не обављају куповину ”Икс-бонова” нити да им на други начин уплаћују новац.
”ПУ Приједор претходних дана су пријављена два случаја превара грађана који су куповином и слањем ”Икс-бонова”, на захтјев других лица, оштећени за укупан износ од 1.500,00 КМ”, наводи се у саопштењу.
Полиција објашњава да се преваре углавном заснивају на томе да се непознате особе путем порука или телефонског позива лажно представе као познаници, те наводе оштећена лица на куповину ”Икс-бонова” у различитим новчаним износима, доводећи их на тај начин у заблуду.
"Апелујемо на грађане да буду пажљиви приликом комуникације путем апликација, те да не шаљу новац, нити ”Икс-бонове” особама које је их контактирају, чак и ако тврде да их познају. Све случајеве превара грађани могу пријавити надлежној полицијској станици, а више информација о томе како се заштитити од сајбер криминала и на који начин пријавити сумњу у превару путем интернета грађани могу пронаћи на интернет страници Министарства унутрашњих послова Републике Српске", закључују у ПУ Приједор.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
58
14
55
14
55
14
55
14
49
Тренутно на програму