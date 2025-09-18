Logo

Возач заспао за воланом, једна особа погинула

18.09.2025

13:08

Фото: Танјуг/АП
Фото: Танјуг/АП

На магистралном путу Крагујевац - Кнић дошло је до судара два возила, а једна особа је настрадала.

Још званичних информација, али на лицу мјеста смо чули да је младић који је управљао једним од аутомобила највјероватније заспао за воланом и прешао у супротну траку и изазвао удес, каже за РИНУ један од очевидаца.

Акција Пролом

Хроника

Акција ”Пролом”: Трговином дроге ”зарадили” 2,7 милиона евра

На лицу мјеста налазе се полиција и хитна помоћ, а саобраћај је успорен док траје увиђај. Аутомобил је у несрећи потпуно уништен.

Једно возило које је учествовало у несрећи завршило је у каналу поред пута. Није познато да ли има и повријеђених лица.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Уништење УПЦ се наставља мим-канонизацијом вампира

Околности трагедије биће утврђене након званичног полицијског извјештаја, пише РИНА.

