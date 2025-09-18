Logo

Крај септембра доноси невиђену срећу и успјех овим знаковима

Извор:

Жена Блиц

18.09.2025

12:53

Радост срећа дјевојка море
Фото: Jill Wellington/Pexels

Крај септембра доноси емотивну смиреност, менталну снагу и могућност да се ухвате велике прилике које живот нуди. Најпознатији руски астролог Тамара Глоба открива да од 20. септембра три хороскопска знака улазе у изузетно повољан период током којег ће, како каже, све кренути у њиховом правцу и имаће велику шансу да се обогате.

Знакови који добијају вјетар у леђа

У питању су Рак, Шкорпија и Рибе, водени знакови који ће од јесени добити подршку виших сила и прилику да окрену нову страницу живота.

Рак

Ракови су дуго одлагали важне потезе, али од 20. септембра више нема чекања! Звијезде им дају карте да спроведу своје планове, нарочито на пољу каријере и љубави.

- Оно што сте одлагали, сада мора изаћи на видјело. Превазидите страх и сумњу, јер овакве прилике не долазе често, поручује Глоба.

Шкорпија

Шкорпије очекује снажан налет у финансијама и пословним подухватима. Њихова моћна интуиција и одлучност сада добијају подршку космоса.

- Чувајте се неоправданих ризика и лаких обећања. Само трезвена рачуница и мудро вођени кораци доносе прави успјех, упозорава Глоба.

Посебан опрез потребан је у великим инвестицијама и новим партнерствима.

Рибе

За Рибе долази тренутак када се сав труд коначно исплаћује. Ово је период професионалног признања, материјалног благостања и стварања темеља будућег успјеха.

- Сада смјело изговорите своје амбиције и вјерујте у оно што знате и умијете. Звезде су на вашој страни, наглашава Глоба.

Дан када почиње нови циклус среће

Тамара Глоба посебно истиче 20. септембар као тачку преокрета, дан када треба обратити пажњу на знакове судбине. Неочекивани позив, искрен разговор или спонтана понуда, све то могу бити кључеви који отварају врата будућности.

Како да најбоље искористите овај период?

Астролог саветује:

Обратите пажњу на знакове судбине, биће их више него икада.

Вјерујте интуицији, она вам показује прави пут.

Разговарајте са људима који вас подстичу и инспиришу.

Не улазите у расправе, чувајте енергију за важне кораке.

Вратите се идејама које сте дуго одлагали, сада је прави моменат!

- Овај период отвара врата храбрима. Ако будете вјеровали себи и направили први корак, пред вама је низ прилика које мијењају живот, поручује Глоба.

Од 20. септембра Ракови, Шкорпије и Рибе улазе у потпуно нову фазу личног и професионалног развоја. Пред њима су шансе које се не пропуштају, људи који ће их подржати и разумијевати, као и могућност да остваре оно о чему су дуго само сањали.

Хороскоп

