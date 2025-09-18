Минић најавио заједничку сједницу Влада Српске и Србије

Извор:
Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да ће предстојећа заједничка сједница влада Српске и Србије у Београду бити усмјерена на јачање сарадње.
Минић је у Бијељини рекао да заједничка прича Републике Српске и Србије није усмјерена против било кога већ је у интересу свих.
"Хоћемо да правимо причу да смо заједно и то је кључ рјешења, тако смо много јачи и спремнији за било какав изазов", поручио је Минић.
Минић је рекао да је сигуран да ће Република Српска и Србија савладати све изазове који се у овом тешком времену намећу.
Он је навео да је отаџбина једно, а држава друго, али да се на темељима отаџбине прави држава.
"Отаџбина је наша култура, вјера, традиција, гробља предака. Волите отаџбину, а и Србија је наша отаџбина. Имамо обавезу да сваки становник у Републици Српској и који није Србин лијепо живи и буде поштован", каже Минић.
