Logo

Минић најавио заједничку сједницу Влада Српске и Србије

Извор:

СРНА

18.09.2025

12:34

Коментари:

0
Savo Minic Vlada Republike Srpske
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да ће предстојећа заједничка сједница влада Српске и Србије у Београду бити усмјерена на јачање сарадње.

Минић је у Бијељини рекао да заједничка прича Републике Српске и Србије није усмјерена против било кога већ је у интересу свих.

"Хоћемо да правимо причу да смо заједно и то је кључ рјешења, тако смо много јачи и спремнији за било какав изазов", поручио је Минић.

Минић је рекао да је сигуран да ће Република Српска и Србија савладати све изазове који се у овом тешком времену намећу.

Он је навео да је отаџбина једно, а држава друго, али да се на темељима отаџбине прави држава.

"Отаџбина је наша култура, вјера, традиција, гробља предака. Волите отаџбину, а и Србија је наша отаџбина. Имамо обавезу да сваки становник у Републици Српској и који није Србин лијепо живи и буде поштован", каже Минић.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Влада Републике Српске

Vlada Srbije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Перете косу сваки дан? Ево зашто бисте то требали престати радити

Савјети

Перете косу сваки дан? Ево зашто бисте то требали престати радити

2 ч

0
Ћорић: Приоритет изградња савремене мреже саобраћајница првог ранга

Република Српска

Ћорић: Приоритет изградња савремене мреже саобраћајница првог ранга

2 ч

0
У тешкој несрећи страдала једна особа: Возач заспао за воланом и прешао у супротну траку?

Хроника

У тешкој несрећи страдала једна особа: Возач заспао за воланом и прешао у супротну траку?

2 ч

0
Стевандић: Приоритет мир и стабилност региона

Република Српска

Стевандић: Приоритет мир и стабилност региона

2 ч

0

Више из рубрике

Ћорић: Приоритет изградња савремене мреже саобраћајница првог ранга

Република Српска

Ћорић: Приоритет изградња савремене мреже саобраћајница првог ранга

2 ч

0
Стевандић: Приоритет мир и стабилност региона

Република Српска

Стевандић: Приоритет мир и стабилност региона

2 ч

0
Егић: Српски борци и српски народ храбро се супротставили коначном циљу Хрватске

Република Српска

Егић: Српски борци и српски народ храбро се супротставили коначном циљу Хрватске

2 ч

0
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Република Српска

Нинковић: Који стручњак је одлучио да обнова расвјете кошта 35 милиона КМ?

2 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

58

Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

14

55

Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и и самозадовољавао се

14

55

Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

14

55

Блаженопочивши митрополит Амфилохије добија споменик у Колашину

14

49

Амиџић: Хасановића као да испаљују из циркуског топа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner