Уставни суд БиХ одбацио апелацију Вукановићеве странке

Извор:

АТВ

19.11.2025

14:09

Уставни суд је одбацио као недопуштену апелацију политичке организације "За правду и ред – Листа Небојше Вукановића".

У образложењу одлуке Уставни суд је, између осталог, навео да се у конкретном случају одлучивало о правилности пријаве Савеза независних социјалдемократа за учествовање на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, који ће се одржати 23. новембра 2025. године.

Милорад Додик

БиХ

Уставни суд по апелацији Небојше Вукановића поново о Додику

Дакле, у поступку се није одлучивало о било каквим апелационим правима која се могу довести у везу са слободом окупљања и удруживања.

Уставни суд је подсјетио да се оспореном одлуком одлучивало о правилности пријаве СНСД-а за учествовање на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.

Уставни суд БиХ

Милорад Додик

Небојша Вукановић

