Уставни суд БиХ одбацио апелацију Вукановићеве странке

Извор:
АТВ
19.11.2025
14:09
Коментари:1
Уставни суд је одбацио као недопуштену апелацију политичке организације "За правду и ред – Листа Небојше Вукановића".
У образложењу одлуке Уставни суд је, између осталог, навео да се у конкретном случају одлучивало о правилности пријаве Савеза независних социјалдемократа за учествовање на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, који ће се одржати 23. новембра 2025. године.
БиХ
Уставни суд по апелацији Небојше Вукановића поново о Додику
Дакле, у поступку се није одлучивало о било каквим апелационим правима која се могу довести у везу са слободом окупљања и удруживања.
Уставни суд је подсјетио да се оспореном одлуком одлучивало о правилности пријаве СНСД-а за учествовање на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.
БиХ
10 ч1
БиХ
19 ч0
БиХ
22 ч0
БиХ
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
31
17
21
17
09
17
05
16
52
Тренутно на програму