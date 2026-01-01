У 2026. години естрада згрнула богатство: Ево колико су зарадили у најлуђој ноћи

Извор:
Курир
01.01.2026
08:25
Коментари:0
Дочек Нове 2026. године још једном је потврдио да празнична ноћ остаје најуноснији термин на домаћој и регионалној музичкој сцени. Према подацима које су уочи и непосредно након дочека објавили домаћи медији, најтраженији пјевачи и пјевачице за само неколико сати наступа инкасирали су десетине, па и стотине хиљада евра.
Према више јавних извора, највећи хонорар међу регионалним звијездама поново ће припасти Дину Мерлину, чија се накнада за наступ на дочеку процјењује на 150.000 евра. Овај износ се, према досадашњим објавама медија, већ годинама сматра рекордним хонораром за новогодишње ангажмане у региону. Мерлин ће Нову 2026. дочекати са публиком на тргу у Дубровнику.
Бројни пјевачи су се опредијелили да наступају у Црној Гори. Ацо Пејовић ће, према писању медија, зарадити 80.000 евра.
Брена је резервисана у Тивту, и том приликом ће инкасирати 80.000 евра. Поред ње у програму учествују Саша Матић и Јелена Розга, чији хонорари варирају од 30.000 до 40.000 евра - рекао је извор.
Наташа Беквалац је пјевала пред нову годину у Будви гдје је и зарадила је, према изворима, 30.000 евра, колико је узела и Емина Јаховић.
Најскупља на Црногорском приморју је Александра Пријовић, која се после годину дана паузе вратила наступима и то у Црној Гори, инкасирала је наводно 100.000 евра.
Према наводима медија, Дејан Матић је општину Чајетина коштао је око 48.000 евра, Анђела Игњатовић Бресквица око 50.000 евра, Џејла Рамовић око 25.000 евра.
Иначе, Сандра Африка ће наступати у једној кафани у Београду, а цијена карте за њен наступ је 50 евра. Ипак, постоји и услов потрошње, који се креће од 150 до чак 1.000 евра, у зависности од мјеста.
(Курир)
