Марија Шерифовић отворила душу пред крај године: ''Вољела сам и била вољена''

Извор:
Блиц
31.12.2025
22:00
Пјевачица Марија Шерифовић обратила се пратиоцима на Инстаграму посљедњег дана у години и сумирала утиске за претходних 365 дана.
Наиме, Марија је истакла и да је у овој години вољела и била вољена, а својим пратиоцима је, поред здравља, поручила исто.
''Била сам вриједна. Била сам стрпљива. Вољела сам и била вољена. Чула сам тисину исто колико и аплауз. И први пут сам животу дала довољно мјеста да ми покаже оно што раније нисам знала да видим, ни чујем. Годино лијепа, хвала ти. Будите ми здрави и вољени! Срећна Нова година'', написала је Шерифовићка уз фотографију са тортом и свећицом, пише Блиц.
Иначе, Марија Шерифовић се редовно обраћа сину Марију емотивним порукама на Инстаграму.
''Драги Марио, ово је твоја торта. Озбиљно. Само твоја. Да бисмо били сигурни да мама неће “само да проба једно парче”, Марији смо послали њену омиљену торту. Овим слатким поклонима желимо да вам засладимо крај ове године. Желимо да вам Нова година донесе још више смијеха, љубави и лепих тренутака које ћете делити заједно'', стајало је у поруци, а поносна мама Марија се похвалила на мрежама.
