Откривено колико је Марија Шерифовић платила сурогат мајку

Извор:
Телеграф
02.12.2025
18:25
Коментари:0
Пјевачица Марија Шерифовић на данашњи дан, у децембру 2023. године, добила је се сина Мариа, уз помоћ сурогат мајке.
Ова вијест је подигла буру у домаћој јавности, а многи су одмах почели да се интересују око детаља.
Иако је Марија све вјешто крила, тада је испливао детаљ о цијени.
Сцена
Раскринкан Шериф Коњевић: Снимљен како пјева србомрзачку пјесму
У једној америчкој агенцији за сурогат мајчинство наводе да се просјечна цијена креће од 130.000 до 160.000 долара.
"Међународно сурогат мајчинство може коштати само 50.000 долара у источној Европи или Јужној Америци, али проналажење поуздане агенције захтијева одређена истраживања и смјернице", додају.
Просјечни трошкови укључују: клиничке накнаде, сурогат надокнаду, правне трошкове и агенцијске накнаде. Будући родитељи такође треба да дио буџета намијене за компензацију донаторима јајних ћелија и лијекове за плодност, као и путне трошкове (који нису укључени у ове процјене), додају из агенције.
За разлику од других земаља, у Америци скоро цијели трошак мора бити уплаћен унапријед.
Процес сурогат мајчинства је компликован и дуготрајан. Агенције обављају ову услугу за парове који немају стручност или времена сами обавити све задатке, но услуге агенције долазе с високом цијеном.
Проналажење подобне сурогат мајке је најизазовнији и дуготрајнији задатак. Када се једном пронађе, сурогат кандидат и даље треба низ скупих медицинских, правних и психолошких процјена.
Постоје двије главне правне услуге. Прва је израда и извршење уговора. Други је редослијед прије рођења или послије рођења. Оба су обавезна по закону у већини држава.
Према овој рачуници, Марија Шерифовић је за цјелокупан процес сурогат мајчинства морала да издвоји између 160.000 - 193.000 долара.
По сопственом признању, о сурогат мајци - жени која је изнијела трудноћу и донијела на свијет њеног сина, коме је дала име Марио, заувијек ће осјећати неизмјерну захвалност и поштовање, преноси "Телеграф".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму