Откривено колико је Марија Шерифовић платила сурогат мајку

Ова вијест је подигла буру у домаћој јавности, а многи су одмах почели да се интересују око детаља.

Иако је Марија све вјешто крила, тада је испливао детаљ о цијени.

У једној америчкој агенцији за сурогат мајчинство наводе да се просјечна цијена креће од 130.000 до 160.000 долара.

"Међународно сурогат мајчинство може коштати само 50.000 долара у источној Европи или Јужној Америци, али проналажење поуздане агенције захтијева одређена истраживања и смјернице", додају.

Просјечни трошкови

Просјечни трошкови укључују: клиничке накнаде, сурогат надокнаду, правне трошкове и агенцијске накнаде. Будући родитељи такође треба да дио буџета намијене за компензацију донаторима јајних ћелија и лијекове за плодност, као и путне трошкове (који нису укључени у ове процјене), додају из агенције.

За разлику од других земаља, у Америци скоро цијели трошак мора бити уплаћен унапријед.

20.000 – 30.000 долара – Плаћа се на почетку процеса

Процес сурогат мајчинства је компликован и дуготрајан. Агенције обављају ову услугу за парове који немају стручност или времена сами обавити све задатке, но услуге агенције долазе с високом цијеном.

12.000 – 20.000 долара – Плаћа се када се затражи сурогат мајка

Проналажење подобне сурогат мајке је најизазовнији и дуготрајнији задатак. Када се једном пронађе, сурогат кандидат и даље треба низ скупих медицинских, правних и психолошких процјена.

8.000 – 10.000 долара – Плаћа се у два наврата: По састављању уговора и у трећем тромјесечју

Постоје двије главне правне услуге. Прва је израда и извршење уговора. Други је редослијед прије рођења или послије рођења. Оба су обавезна по закону у већини држава.

55.000 – 75.000 долара – Уплаћује се у потпуности по потписивању уговора о сурогат мајчинству

25.000 – 35.000 долара – Плаћа се приликом заказивања донација јајних станица или ИВФ циклуса

5.000 – 10.000 долара – Плаћа се мјесечно током цијеле трудноће за пренаталну његу и надзор

5.000 – 10.000 долара – Овај износ за сам порођај плаћа се осигурањем или на лицу мјеста

2.000 – 3.000 долара - Плаћа се за бирократију и повратак у домовину

Према овој рачуници, Марија Шерифовић је за цјелокупан процес сурогат мајчинства морала да издвоји између 160.000 - 193.000 долара.

По сопственом признању, о сурогат мајци - жени која је изнијела трудноћу и донијела на свијет њеног сина, коме је дала име Марио, заувијек ће осјећати неизмјерну захвалност и поштовање, преноси "Телеграф".