Ево када треба посадити божићну пшеницу

Извор:
Крстарица
02.12.2025
18:20
Коментари:0
Посадите божићну пшеницу 17. децембра, на Свету Варвару – баш тада када традиција и вјера кажу да она доноси срећу, мир и благостање у дом. Док зрна ничу и зелене се, осјећа се топлина и нада, као да у кућу улази нова снага и радост.
Божићна пшеница је један од најљепших обичаја у нашој традицији. Према вјеровању, она се сади 17. децембра, на дан Свете Варваре. Управо тај датум је важан јер даје довољно времена да пшеница до Божића израсте бујно и зелена, што симболизује живот, обнову и срећу.
Сцена
Раскринкан Шериф Коњевић: Снимљен како пјева србомрзачку пјесму
Зашто баш Света Варвара? У народном предању, овај дан је повезан са плодношћу и заштитом дома. Садња пшенице тада има снажну симболику – вјерује се да ће породици донијети здравље, мир и благостање.
Практично, поступак је једноставан:
-Припремите плитку чинију или тањир.
-Ставите слој вате или земље.
-Равномјерно распоредите зрна пшенице.
-Залијте водом, али умјерено.
-Оставите на топлом мјесту, уз мало свјетлости.
Свијет
Примао плату 10 година, а ниједном се није појавио на послу
Већ за неколико дана појавиће се први изданци. До Божића ће пшеница бујати и украсити ваш сто, а симболично ће донијети срећу у дом.
Овај обичај није само декорација – он је емотивни мост између генерација. Док гледамо како пшеница расте, осјећамо да расте и нада у нама. То је ритуал који повезује прошлост и будућност, традицију и свакодневицу.
Практични трикови за бујну пшеницу:
Додајте мало земље – пшеница ће бити стабилнија него на вати.
Заливајте умјерено – превише воде може да угуши сјеме.
Топло мјесто – најбоље је близу прозора, али не директно на сунцу.
Алтернатива – ако немате пшеницу, посадите јечам или раж, који такође лијепо ничу и симболизују плодност.
Према истраживањима етнолошких удружења, преко 70% домаћинстава у Србији и даље његује обичај садње божићне пшенице. Најчешћи разлог је осјећај повезаности са традицијом и симболика среће коју пшеница доноси.
Свијет
Почео састанак Путина и Виткофа
1. Шта ако пшеница не никне?
– Можете је посадити поново, чак и неколико дана касније – симболика остаје.
2. Може ли се користити друга биљка?
– Да, јечам или раж су добре алтернативе, али пшеница је најчешћа због своје симболике.
3. Да ли пшеница има практичну употребу послије Божића?
– Најчешће се не користи за исхрану, већ се баца у двориште или башту као знак захвалности природи.
Посадите божићну пшеницу 17. децембра, на Свету Варвару, и унесите у свој дом више од традиције — унесите симбол живота, благостања и тихе радости. Док пшеница ниче, расте и ваша нада, ваша вјера у миран и срећан дом.
Свијет
Заплијењен крипто-миксер: На њему било 48 милиона КМ
Не чекајте – посадите божићну пшеницу и нека сваки зелени лист буде подсјетник да срећа почиње од малих, топлих гестова.
Савјети
8 ч0
Савјети
10 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму