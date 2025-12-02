Logo
Ево када треба посадити божићну пшеницу

Извор:

Крстарица

02.12.2025

18:20

Посадите божићну пшеницу 17. децембра, на Свету Варвару – баш тада када традиција и вјера кажу да она доноси срећу, мир и благостање у дом. Док зрна ничу и зелене се, осјећа се топлина и нада, као да у кућу улази нова снага и радост.

Божићна пшеница је један од најљепших обичаја у нашој традицији. Према вјеровању, она се сади 17. децембра, на дан Свете Варваре. Управо тај датум је важан јер даје довољно времена да пшеница до Божића израсте бујно и зелена, што симболизује живот, обнову и срећу.

Зашто баш Света Варвара? У народном предању, овај дан је повезан са плодношћу и заштитом дома. Садња пшенице тада има снажну симболику – вјерује се да ће породици донијети здравље, мир и благостање.

Практично, поступак је једноставан:

-Припремите плитку чинију или тањир.

-Ставите слој вате или земље.

-Равномјерно распоредите зрна пшенице.

-Залијте водом, али умјерено.

-Оставите на топлом мјесту, уз мало свјетлости.

Већ за неколико дана појавиће се први изданци. До Божића ће пшеница бујати и украсити ваш сто, а симболично ће донијети срећу у дом.

Овај обичај није само декорација – он је емотивни мост између генерација. Док гледамо како пшеница расте, осјећамо да расте и нада у нама. То је ритуал који повезује прошлост и будућност, традицију и свакодневицу.

Практични трикови за бујну пшеницу:

Додајте мало земље – пшеница ће бити стабилнија него на вати.

Заливајте умјерено – превише воде може да угуши сјеме.

Топло мјесто – најбоље је близу прозора, али не директно на сунцу.

Алтернатива – ако немате пшеницу, посадите јечам или раж, који такође лијепо ничу и симболизују плодност.

Зашто људи и даље саде божићну пшеницу?

Према истраживањима етнолошких удружења, преко 70% домаћинстава у Србији и даље његује обичај садње божићне пшенице. Најчешћи разлог је осјећај повезаности са традицијом и симболика среће коју пшеница доноси.

Најчешћа питања о божићној пшеници

1. Шта ако пшеница не никне?

– Можете је посадити поново, чак и неколико дана касније – симболика остаје.

2. Може ли се користити друга биљка?

– Да, јечам или раж су добре алтернативе, али пшеница је најчешћа због своје симболике.

3. Да ли пшеница има практичну употребу послије Божића?

– Најчешће се не користи за исхрану, већ се баца у двориште или башту као знак захвалности природи.

Зрно наде које расте у вашем дому

Посадите божићну пшеницу 17. децембра, на Свету Варвару, и унесите у свој дом више од традиције — унесите симбол живота, благостања и тихе радости. Док пшеница ниче, расте и ваша нада, ваша вјера у миран и срећан дом.

Не чекајте – посадите божићну пшеницу и нека сваки зелени лист буде подсјетник да срећа почиње од малих, топлих гестова.

Пшеница

обичаји

