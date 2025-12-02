Нема више крађе: Мета преузима важан корак

02.12.2025
18:08
Коментари:0
Креатори на Фејсбуку добијају нови алат који треба да им помогне да заштите свој рад. Нови алат је представљен ове недјеље и дизајниран је да открије када се оригинални снимци објаве без дозволе креатора.
Овај алат ће упозорити креаторе да је неко подијелио његов рилс, а креатор ће моћи да блокира ову подјелу или да дода линкове за позивање корисника на свој профил.
Креатори ће моћи да управљају дијељењем својих садржаја и да пласирају сопствен налог.
Мета каже да је додавање функције заштите садржаја само један дио од нових функција који ће се појавити са циљем да заштите креаторе, преноси "PCpress".
Наука и технологија
8 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
13 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму