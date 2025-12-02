Logo
Нема више крађе: Мета преузима важан корак

02.12.2025

18:08

Нема више крађе: Мета преузима важан корак
Фото: Танјуг/АП

Креатори на Фејсбуку добијају нови алат који треба да им помогне да заштите свој рад. Нови алат је представљен ове нед‌јеље и дизајниран је да открије када се оригинални снимци објаве без дозволе креатора.

Овај алат ће упозорити креаторе да је неко подијелио његов рилс, а креатор ће моћи да блокира ову под‌јелу или да дода линкове за позивање корисника на свој профил.

Креатори ће моћи да управљају дијељењем својих садржаја и да пласирају сопствен налог.

Мета каже да је додавање функције заштите садржаја само један дио од нових функција који ће се појавити са циљем да заштите креаторе, преноси "PCpress".

