Logo

Вјештачка интелигенција прераста у игру са здравим разумом: Омогућава "разговоре" са покојницима

Извор:

Курир

01.12.2025

22:04

Коментари:

0
Вјештачка интелигенција прераста у игру са здравим разумом: Омогућава "разговоре" са покојницима
Фото: Pexel/ThisIsEngineering

Ова апликација, која је згрозила многе, доступна је на чак 40 језика. Осим што пружа "разговор с мртвима", корисници могу да креирају и сопствени аватар, али и аватар својих пријатеља, као и АИ аватаре фикционалних, историјских или славних личности, па и светитеља.

Нова дигитална бизарност прелази у опасну игру с тугом и здравим разумом. За "ускрснуће" покојника довољно је свега неколико минута њиховог гласа или кратки видео. Апликација од тог фрагмента прави аватар који имитира говор, стил и мимику преминуле особе. Симулација живих "разговора" с покојницима може да држи људе заробљене у болу и носталгији, умјесто да им помогне да прихвате реалност.

истакао је у разговору за Курир да је разговор с покојницима сулуда идеја.

"Вјештачка интелигенција је одлична ствар коју треба знати како користити, али наравно да је разговор с покојницима сулуд. Сулудо је тражити било какав савјет од вјештачке интелигенције јер она не може да замијени особу, психотерапеута, свештеника, а такође ни неког невидљивог, у смислу да не можемо да се молимо преко вјештачке интелигенције. Разговор с покојницима у православљу не постоји, сулудо је размишљати у том правцу, да то може да помогне. Људи који желе да траже утјеху на такав начин треба да се обрате свом духовнику за молитву и помоћ. Ово никако", истакао је теолог и вјероучитељ Александар Ђурђевић.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Регион

Хрватска међу државама са највећом инфлацијом у ЕУ

"Док су вам битни људи још живи, замислите да их само три минута снимате како они нешто говоре о себи. И вјештачка интелигенција ће након тога направити виртуелни клон с којим ћете моћи свакодневно да разговарате када те особе премину. Нико не воли да изгуби драгу особу, али то је саставни дио живота свих нас. Подразумијева да будемо и тужни, да научимо да се носимо с тугом и да научимо да наставимо даље. Апликације као што су ове могу само да погоршају нечије ментално здравље", упозорио је на ову бизарност српски специјализант дечје и адолесцентне психијатрије Андреја Андрејић.

"Опасности су превелике по ментално здравље људи, поготово оних вулнерабилнијих или оних који имају неке неразрешене конфликте с покојном особом. Зауставља се нормалан процес туговања, остајемо у фази порицања смрти, а неприхватања исте као нормалног тока живота. Ослабљује нам капацитете суочавања, емоционалног отпора, притом да не говоримо колико је ово неетички и склоно манипулацији јер АИ клон не зна заиста ту особу", рекла је психолог и психотерапеут Јелена Манојловић и додала:

"Бизарно, окренуто потпуно уништавању психе човјека, и заиста сматрам да ову и сличне овакве апликације треба законом забранити, јер немогуће је чак и замислити распон негативних утицаја на психу, социјализацију, отпорност, здравље човека. Ово може давати и лажни утисак да је преминула особа и даље ту. Не дозвољава да се прође кроз све фазе туговања, него нас блокира. Потпуно је нормално проћи кроз све фазе, и беса, и љутње, и туге, да бисмо дошли до прихватања смрти. И бити спреман да тај процес траје, а оваква рјешења накратко можда донесу и неку утеху, али на дуге стазе могу довести до тешких психичких поремећаја, па чак и до тешке депресије и, као посљедицу тога, самоубиства"

(Курир)

Подијели:

Таг:

Вјештачка интелигенција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амерички документ из 1980. открио како се Миле Китић стварно зове

Сцена

Амерички документ из 1980. открио како се Миле Китић стварно зове

1 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Хрватска међу државама са највећом инфлацијом у ЕУ

1 ч

0
Свака кућа треба да има овај цвијет: Ево која је његова симболика

Савјети

Свака кућа треба да има овај цвијет: Ево која је његова симболика

1 ч

0
Три лоше навике које узрокују умор

Здравље

Три лоше навике које узрокују умор

1 ч

0

Више из рубрике

Нова студија: Наш мозак се мијења четири пута

Наука и технологија

Нова студија: Наш мозак се мијења четири пута

4 ч

0
Кинески свемирски брод враћа се на Земљу без посаде

Наука и технологија

Кинески свемирски брод враћа се на Земљу без посаде

6 ч

0
Microsoft објавио важно упозорење за кориснике, ево шта се дешава

Наука и технологија

Microsoft објавио важно упозорење за кориснике, ево шта се дешава

7 ч

0
Вјештачка интелигенција вам може помоћи у празничној куповини

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција вам може помоћи у празничној куповини

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

22

54

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

22

51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

22

50

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

22

45

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner