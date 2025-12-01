Вјештачка интелигенција прераста у игру са здравим разумом: Омогућава "разговоре" са покојницима

Извор:
Ова апликација, која је згрозила многе, доступна је на чак 40 језика. Осим што пружа "разговор с мртвима", корисници могу да креирају и сопствени аватар, али и аватар својих пријатеља, као и АИ аватаре фикционалних, историјских или славних личности, па и светитеља.
Нова дигитална бизарност прелази у опасну игру с тугом и здравим разумом. За "ускрснуће" покојника довољно је свега неколико минута њиховог гласа или кратки видео. Апликација од тог фрагмента прави аватар који имитира говор, стил и мимику преминуле особе. Симулација живих "разговора" с покојницима може да држи људе заробљене у болу и носталгији, умјесто да им помогне да прихвате реалност.
истакао је у разговору за Курир да је разговор с покојницима сулуда идеја.
"Вјештачка интелигенција је одлична ствар коју треба знати како користити, али наравно да је разговор с покојницима сулуд. Сулудо је тражити било какав савјет од вјештачке интелигенције јер она не може да замијени особу, психотерапеута, свештеника, а такође ни неког невидљивог, у смислу да не можемо да се молимо преко вјештачке интелигенције. Разговор с покојницима у православљу не постоји, сулудо је размишљати у том правцу, да то може да помогне. Људи који желе да траже утјеху на такав начин треба да се обрате свом духовнику за молитву и помоћ. Ово никако", истакао је теолог и вјероучитељ Александар Ђурђевић.
"Док су вам битни људи још живи, замислите да их само три минута снимате како они нешто говоре о себи. И вјештачка интелигенција ће након тога направити виртуелни клон с којим ћете моћи свакодневно да разговарате када те особе премину. Нико не воли да изгуби драгу особу, али то је саставни дио живота свих нас. Подразумијева да будемо и тужни, да научимо да се носимо с тугом и да научимо да наставимо даље. Апликације као што су ове могу само да погоршају нечије ментално здравље", упозорио је на ову бизарност српски специјализант дечје и адолесцентне психијатрије Андреја Андрејић.
"Опасности су превелике по ментално здравље људи, поготово оних вулнерабилнијих или оних који имају неке неразрешене конфликте с покојном особом. Зауставља се нормалан процес туговања, остајемо у фази порицања смрти, а неприхватања исте као нормалног тока живота. Ослабљује нам капацитете суочавања, емоционалног отпора, притом да не говоримо колико је ово неетички и склоно манипулацији јер АИ клон не зна заиста ту особу", рекла је психолог и психотерапеут Јелена Манојловић и додала:
"Бизарно, окренуто потпуно уништавању психе човјека, и заиста сматрам да ову и сличне овакве апликације треба законом забранити, јер немогуће је чак и замислити распон негативних утицаја на психу, социјализацију, отпорност, здравље човека. Ово може давати и лажни утисак да је преминула особа и даље ту. Не дозвољава да се прође кроз све фазе туговања, него нас блокира. Потпуно је нормално проћи кроз све фазе, и беса, и љутње, и туге, да бисмо дошли до прихватања смрти. И бити спреман да тај процес траје, а оваква рјешења накратко можда донесу и неку утеху, али на дуге стазе могу довести до тешких психичких поремећаја, па чак и до тешке депресије и, као посљедицу тога, самоубиства"
