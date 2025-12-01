Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

Извор:
Агенције
01.12.2025
22:55
Коментари:0
Тешко рањени припадник Националне гарде Ендру Волф (24), кога је прошле недјеље у близини Бијеле куће упуцао наоружани нападач, показао је медицинском особљу подигнути палац када су га питали да ли их чује, и мрдао је прстима на ногама као одговор, изјавио је данас гувернер Западне Вирџиније Патрик Мориси.
Мориси је рекао да је Волф, један од двојице припадника Националне гарде Западне Вирџиније који су упуцани у сриједу у близини Бијеле куће у Вашингтону, и даље у тешком стању, преноси Ројтерс.
Хроника
Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила
"Ендру се и даље бори за живот", рекао је Мориси на конференцији за новинаре.
Сара Бекстром (20), друга припадница Националне гарде Западне Вирџиније која је упуцана у истом инциденту, преминула је у четвртак, 27. новембра.
Министарка за унутрашњу безбједност Кристи Ноем изјавила је у недјељу да је осумњичени за пуцњаву, авганистански држављанин Рахманулах Лаканвал (29), радикализован након што су се он и његова породица преселили у САД 2021. године.
Свијет
Бразилска полиција упала у тајно скровиште Кавчана: Ево шта су затекли
Истражиоци су раније саопштили да је Лаканвал пуцао у двоје гардиста из револвера калибра 357 Магнум, прије него што су га погодили амерички војници.
Свијет
32 мин0
Свијет
35 мин0
Свијет
47 мин0
Свијет
53 мин0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму