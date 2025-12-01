Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Извор:
Телеграф
01.12.2025
22:45
Коментари:0
У Новом Саду дошло је до тешке саобраћајне незгоде у којој је више особа задобило повреде, а сада су на лице мјеста стигли и ватрогасци.
Како се види на фотографијама које је објавила Инстаграм страница 192.рс, у удесу су оштећена најмање два аутомобила, а срча је расута по путу.
Свијет
Бразилска полиција упала у тајно скровиште Кавчана: Ево шта су затекли
Неколико људи се окупило на лицу мјеста и нијемо посматрају призор.
На лицу мјеста су и ватрогасци и неколико возила хитне помоћи који извлаче заробљене из возила.
Истрага ће утврдити узрок незгоде, а стање учесника тренутно није познато.
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму