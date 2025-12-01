Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

У Новом Саду дошло је до тешке саобраћајне незгоде у којој је више особа задобило повреде, а сада су на лице мјеста стигли и ватрогасци.

Како се види на фотографијама које је објавила Инстаграм страница 192.рс, у удесу су оштећена најмање два аутомобила, а срча је расута по путу.

Неколико људи се окупило на лицу мјеста и нијемо посматрају призор.

На лицу мјеста су и ватрогасци и неколико возила хитне помоћи који извлаче заробљене из возила.

Истрага ће утврдити узрок незгоде, а стање учесника тренутно није познато.