Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Телеграф

01.12.2025

22:45

Фото: Pixabay

У Новом Саду дошло је до тешке саобраћајне незгоде у којој је више особа задобило повреде, а сада су на лице мјеста стигли и ватрогасци.

Како се види на фотографијама које је објавила Инстаграм страница 192.рс, у удесу су оштећена најмање два аутомобила, а срча је расута по путу.

звицер

Свијет

Бразилска полиција упала у тајно скровиште Кавчана: Ево шта су затекли

Неколико људи се окупило на лицу мјеста и нијемо посматрају призор.

На лицу мјеста су и ватрогасци и неколико возила хитне помоћи који извлаче заробљене из возила.

Истрага ће утврдити узрок незгоде, а стање учесника тренутно није познато.

Нови Сад

Саобраћајна несрећа

