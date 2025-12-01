Аутомобил смрскан у тешком удесу, стварају се застоји

Извор:
Курир
01.12.2025
18:25
Коментари:0
Данас је у Улици Јурија Гагарина на Новом Београду, у близини Делта Ситија, дошло до саобраћајне несреће.
Према првим информацијама које преноси Инстаграм страница Мој Београд, сумња се да има повријеђених.
Наука и технологија
Нова студија: Наш мозак се мијења четири пута
Аутомобил је потпуно слупан, а хитна помоћ и полиција налазе се на лицу мјеста.
Због увиђаја се у овом дијелу града формира велика гужва.
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму