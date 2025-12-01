Logo

Аутомобил смрскан у тешком удесу, стварају се застоји

01.12.2025

18:25

Аутомобил смрскан у тешком удесу, стварају се застоји
Фото: Танјуг

Данас је у Улици Јурија Гагарина на Новом Београду, у близини Делта Ситија, дошло до саобраћајне несреће.

Према првим информацијама које преноси Инстаграм страница Мој Београд, сумња се да има повријеђених.

Аутомобил је потпуно слупан, а хитна помоћ и полиција налазе се на лицу мјеста.

Због увиђаја се у овом дијелу града формира велика гужва.

