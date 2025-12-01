Лоповима одређен притвор због цигарета: Украли робу вриједну 8.000 КМ

01.12.2025
Основни суд Брчко дистрикта одредио је данас, у понедјељак, 1. децембра, притвор П.С. (43) и З.С. (30) из Доњег Жабара, а терете их да су на бензинској пумпи "Драгстес" у Брчком украли 1.170 КМ у кешу, те око 8.000 КМ вриједне цигарете.
Иза браве су послати на приједлог Тужилаштва Брчко дистрикта, а једномјесечни притвор им је одређен због опасности од бјекства, те због бојазни да ће поновити кривично дјело, за која се може изрећи затворска казна од три године или тежа.
"Подсјетимо, у раним јутарњим сатима, 23. новембра 2025, осумњичени су по претходном договору били у угоститељском објекту пумпе 'Драгстес' и искористивши непажњу радника из ладице пулта украли око 1.170 КМ пазара, а затим откључали магацин и узели већу количину цигарета, вриједних око 8.000 КМ, након чега су се аутомобилом упутили у правцу Лончара", саопштило је брчанско тужилаштво.
Истичу да се ради о лицима који су вишеструки повратници у тешким крађама, крађама, разбојништвима и другим тешким кривичним дјелима, како у Брчком, тако и у Републици Српској и земљама окружења, због чега су до сада више пута били осуђивани, пишу Независне.
