Пронађено тијело у ријеци код Зворника

Извор:
АТВ
01.12.2025
15:46
Коментари:0
Полицијској станици Зворник је данас око 10 часова пријављено да је у кориту ријеке Сапне у мјесту Челопек, град Зворник, пронађено тијело непознатог мушкарца.
Полиција је обавила увиђај на мјесту догађаја, а тијело је прегледао доктор мртвозорник који је констатовао да нема трагова насилне смрти.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, који је наложио обдукцију.
