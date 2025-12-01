Logo

Пронађено тијело у ријеци код Зворника

Извор:

АТВ

01.12.2025

15:46

Коментари:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Полицијској станици Зворник је данас око 10 часова пријављено да је у кориту ријеке Сапне у мјесту Челопек, град Зворник, пронађено тијело непознатог мушкарца.

Полиција је обавила увиђај на мјесту догађаја, а тијело је прегледао доктор мртвозорник који је констатовао да нема трагова насилне смрти.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, који је наложио обдукцију.

Аднан Дидић

Хроника

Брата седам пута избо ножем, осуђен на 15 година затвора!

Обдукција ће бити обављена у Заводу за судску медицину у Бијељини.

Подијели:

Тагови:

пронађено тијело

ПУ Зворник

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Брата седам пута избо ножем, осуђен на 15 година затвора!

Хроника

Брата седам пута избо ножем, осуђен на 15 година затвора!

7 ч

0
Ухапшен Бањалучанин: Напао жену на улици, грађани га задржали до доласка полиције

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Напао жену на улици, грађани га задржали до доласка полиције

10 ч

0
У тешкој несрећи у Минхену погинуо Огњен (21) из Бронзаног Мајдана

Хроника

У тешкој несрећи у Минхену погинуо Огњен (21) из Бронзаног Мајдана

12 ч

0
Језива ноћ: Пијан сажвакао дрогу, угризао полицајца па преминуо у болници

Хроника

Језива ноћ: Пијан сажвакао дрогу, угризао полицајца па преминуо у болници

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

22

54

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

22

51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

22

50

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

22

45

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner