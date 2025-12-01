Језива ноћ: Пијан сажвакао дрогу, угризао полицајца па преминуо у болници

01.12.2025
У Сплиту је мушкарац преминуо у болници након што је задржан због вожње под дејством алкохола и дроге, а покушао је да прогута дрогу током поступања полиције.
Како наводе из полиције, све је почело око поноћи.
"Око поноћи, на подручју Сплита полиција је изашла на терен како би пружила подршку службеницима Службе за мобилне јединице Сплит – Подручног царинског уреда, који су зауставили возача и било је потребно да се алкотестира. Полицијски службеници извршили су потребне провјере, алкотестирали особу и утврдили да је управљао возилом под утицајем алкохола. Мушкарац је одбио прелиминарно тестирање на присуство дрога, а током поступања предао је два смотуљка у којима се налазила мања количина марихуане и хашиша", наводе из полиције и додају:
"У полицијској станици службеници су покушавали да разговарају с мушкарцем, али је он одбијао да говори и на нека питања давао кратке и неразговетне одговоре, па су посумњали да има нешто у устима. На захтјев да испљуне предмет, одбио је и наставио да жваће непознати предмет."
Како је саопштено из полиције, с обзиром на реалну опасност да угрози своје здравље и живот, полицијски службеници предузели су све да мушкарац испљуне предмет.
"Из уста му је извађена мања количина бијеле материје за коју је утврђено да је дрога. Током поступања један полицијски службеник је лакше повријеђен јер га је мушкарац угризао.
Мушкарац је одмах превезен у болницу ради медицинске помоћи, гдје је, с обзиром на сумњу да је прогутао дрогу, започета адекватна терапија и задржан је у болници. Јутрос око 3 сата полиција је обавјештена да је мушкарац преминуо."
О догађају је обавештено надлежно државно тужилаштво, које је наложило обдукцију, саопштила је ПУ сплитско-далматинска, преноси Слободна Далмација.
