Мјештани Медулина у шоку: Син убио мајку, па себи одузео живот?!

Извор:
Индекс
01.12.2025
10:02
Коментари:0
Жупанијско државно тужилаштво у Пули наложило је обдукцију тијела двије особе, мајке и сина, пронађених 29. и 30. новембра у Медулину и, заједно са полицијом, наставља да спроводи све потребне радње како би се расвијетлиле околности ових повезаних догађаја.
У недјељу ујутру, у Медулинском заливу пронађено је мртво тијело 57-годишњег мушкарца. Истарска полиција је потврдила да је то особа која се доводи у везу са проналаском тијела старије жене дан раније у породичној кући у Медулину. На њеном тијелу су видљиви трагови насилне смрти.
Према незваничним информацијама, ради се о мајци и сину, наводно аустријским држављанима. Истарска полиција још није потврдила ове наводе, а више информација се очекује у наредним данима.
Регион
Нови шок у Истри: Тијело мушкарца пронађено у мору
У суботу увече, након пријема дојаве, полиција је пронашла тијело 79-годишње жене у породичној кући. Због трагова који указују на насилну смрт, почео је увиђај на лицу мјеста и интензивна потрага за њеним 57-годишњим сином.
Потрага је завршена сљедећег јутра. Око 8.10 часова полиција је примила пријаву о тијелу у мору у Медулинском заливу. Полицијски рониоци су убрзо извукли тијело мушкарца, за које је потврђено да је то исти мушкарац за којим су трагали од суботе.
Регион
Хорор у Истри: У кући пронађено тијело жене, трагови указују на свирепо убиство
На тијелу мушкарца, као и на тијелу жене, биће обављена обдукција како би се утврдио узрок смрти. Полиција, у сарадњи са надлежним државним тужилаштвом, наставља да истражује све околности трагичног догађаја, преноси Индекс.
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Свијет
1 д0
Регион
1 д0
Регион
5 ч0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
29
15
26
15
25
15
16
15
16
Тренутно на програму