Logo

Мјештани Медулина у шоку: Син убио мајку, па себи одузео живот?!

Извор:

Индекс

01.12.2025

10:02

Коментари:

0
Мјештани Медулина у шоку: Син убио мајку, па себи одузео живот?!
Фото: МУП Хрватске

Жупанијско државно тужилаштво у Пули наложило је обдукцију тијела двије особе, мајке и сина, пронађених 29. и 30. новембра у Медулину и, заједно са полицијом, наставља да спроводи све потребне радње како би се расвијетлиле околности ових повезаних догађаја.

У недјељу ујутру, у Медулинском заливу пронађено је мртво тијело 57-годишњег мушкарца. Истарска полиција је потврдила да је то особа која се доводи у везу са проналаском тијела старије жене дан раније у породичној кући у Медулину. На њеном тијелу су видљиви трагови насилне смрти.

Према незваничним информацијама, ради се о мајци и сину, наводно аустријским држављанима. Истарска полиција још није потврдила ове наводе, а више информација се очекује у наредним данима.

море-Хрватска

Регион

Нови шок у Истри: Тијело мушкарца пронађено у мору

Увиђај и претрага мјеста злочина

У суботу увече, након пријема дојаве, полиција је пронашла тијело 79-годишње жене у породичној кући. Због трагова који указују на насилну смрт, почео је увиђај на лицу мјеста и интензивна потрага за њеним 57-годишњим сином.

Потрага је завршена сљедећег јутра. Око 8.10 часова полиција је примила пријаву о тијелу у мору у Медулинском заливу. Полицијски рониоци су убрзо извукли тијело мушкарца, за које је потврђено да је то исти мушкарац за којим су трагали од суботе.

policija hrvatska

Регион

Хорор у Истри: У кући пронађено тијело жене, трагови указују на свирепо убиство

На тијелу мушкарца, као и на тијелу жене, биће обављена обдукција како би се утврдио узрок смрти. Полиција, у сарадњи са надлежним државним тужилаштвом, наставља да истражује све околности трагичног догађаја, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

Istra

Убиство

Самоубиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Детаљи ужаса у Хрватској: Полиција трага за сином жене која је пронађена мртва

Регион

Детаљи ужаса у Хрватској: Полиција трага за сином жене која је пронађена мртва

1 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хорор у Истри: У кући пронађено тијело жене, трагови указују на свирепо убиство

1 д

0
Хрват и Српкиња осумњичени за свирепо убиство: Полиција их затекла пијане поред избоденог мушкарца

Свијет

Хрват и Српкиња осумњичени за свирепо убиство: Полиција их затекла пијане поред избоденог мушкарца

1 д

0
Језив злочин: Ово је инфлуенсерка чије је тијело пронађено у коферу у шуми

Регион

Језив злочин: Ово је инфлуенсерка чије је тијело пронађено у коферу у шуми

1 д

0

Више из рубрике

Застава Црна Гора

Регион

Црна Гора неће имати право вета у преговарачком процесу других земаља са ЕУ

5 ч

0
Нови детаљи трагедије: Син убио мајку, па себи одузео живот

Регион

Нови детаљи трагедије: Син убио мајку, па себи одузео живот

1 д

0
Због једне грешке остао без 300 евра на рачуну: Ево како да не постанете жртва интернет преваре

Регион

Због једне грешке остао без 300 евра на рачуну: Ево како да не постанете жртва интернет преваре

1 д

0
Инциденти на маршевима против фашизма у Хрватској - поново мушкарци у црном

Регион

Инциденти на маршевима против фашизма у Хрватској - поново мушкарци у црном

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

29

Отворен тестамент Саше Поповића: Шта је урађено са 280 станова и осталом имовином

15

26

Минић: Влада Српске увијек била подршка нашим спортистима

15

25

Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

15

16

Пет грешака које могу да униште парфем

15

16

Хорор призори на ауто-путу: Послије одсјечених шака, пронађено и тијело без главе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner