Нови шок у Истри: Тијело мушкарца пронађено у мору

Извор:

Агенције

30.11.2025

12:19

Нови шок у Истри: Тијело мушкарца пронађено у мору
Фото: Pixabay

Тијело засад непознатог мушкарца пронађено је у недјељу ујутро, 30. новембра, у мору у Медулинском заливу, а полиција провјерава ради ли се о сину жене (79) за којим се трага од проналаска њеног тијела у суботу навече у кући у овом граду.

Пишу то хрватски медији, те додају да је полиција у недјељу ујутру око 8.10 запримила дојаву да постоји могућност да се у мору у Медулинском заливу налази тијело, након чега су полицајци на мјесту догађаја потврдили истинитост дојаве, те је у току полицијско поступање.

Тијело старице, подсјетимо, пронађено је синоћ на подручју Медулина.

Полиција Хрватска Загреб

Регион

Детаљи ужаса у Хрватској: Полиција трага за сином жене која је пронађена мртва

Према саопштењу полиције, на тијелу су уочени трагови који упућују на насилну смрт.

Биће наложена обдукција ради утврђивања тачног узрока смрти.

Незванично се сазнаје да је жртва аустријска држављанка која је годинама живјела у Медулину.

