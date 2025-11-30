Нови шок у Истри: Тијело мушкарца пронађено у мору

Извор:
Тијело засад непознатог мушкарца пронађено је у недјељу ујутро, 30. новембра, у мору у Медулинском заливу, а полиција провјерава ради ли се о сину жене (79) за којим се трага од проналаска њеног тијела у суботу навече у кући у овом граду.
Пишу то хрватски медији, те додају да је полиција у недјељу ујутру око 8.10 запримила дојаву да постоји могућност да се у мору у Медулинском заливу налази тијело, након чега су полицајци на мјесту догађаја потврдили истинитост дојаве, те је у току полицијско поступање.
Тијело старице, подсјетимо, пронађено је синоћ на подручју Медулина.
Биће наложена обдукција ради утврђивања тачног узрока смрти.
Незванично се сазнаје да је жртва аустријска држављанка која је годинама живјела у Медулину.
