Бивши полицајац ухапшен са 60 килограма марихуане

СРНА

30.11.2025

11:54

Бивши полицајац ухапшен са 60 килограма марихуане
Фото: Срна

Бивши полицајац из Подгорице, означен као оперативно интересантно лице, ухапшен је након што је код њега пронађено око 60 килограма марихуане.

Из Управе полиције су саопштили да је његово возило "сузуки витара", подгоричке регистрације, заустављено у мјесту Кучка Корита у Подгорици, а прегледом су пронађена два џака марихуане за коју се сумња да је прокријумчарена из Албаније.

"У возилу је пронађен и одузет пар регистарских ознака Словеније и радио-станица", наводи се у саопштењу.

Из Управе полиције су навели да је М. Ј. /40/ прије неколико година добио отказ и да је повезан са организованом криминалном организацијом.

Ухапшен је под сумњом да је починио кривично дјело недозвољена производња, држање и стављање у промет дроге.

марихуана

policajac

uhapšen

