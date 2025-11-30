Детаљи ужаса у Хрватској: Полиција трага за сином жене која је пронађена мртва

30.11.2025
11:47
Коментари:0
Тијело жене (79) с траговима насиља пронађено је у суботу навече, 29. новембра, у кући у Медулину, саопштила је у недјељу истарска полиција, а према незваничним информацијама, у току је потрага за њеним сином.
Према ријечима портпаролке истарске полиције Сузане Сокач, у суботу је око 18.30 запримљена дојава члана породице да са старицом не може ступити у контакт.
Полиција је потом на мјесту догађаја у Улици Нова локва пронашла тијело на којем су уочени трагови који указују на насилну смрт.
Регион
Хорор у Истри: У кући пронађено тијело жене, трагови указују на свирепо убиство
Увиђај је обављен на мјесту догађаја, а биће наложена и обдукција ради утврђивања тачног узрока смрти.
"Полицијски службеници заједно с надлежним тужилаштвом настављају утврђивати околности догађаја", кажу у полицији.
Незванично се сазнаје да је жртва аустријска држављанка која је годинама живјела у Медулину, те да полиција трага за њеним сином, пише новилист.хр.
Регион
7 ч0
Регион
8 ч0
Регион
10 ч0
Регион
10 ч0
Најновије
Најчитаније
18
42
18
24
18
16
18
03
17
50
Тренутно на програму