Детаљи ужаса у Хрватској: Полиција трага за сином жене која је пронађена мртва

30.11.2025

11:47

Детаљи ужаса у Хрватској: Полиција трага за сином жене која је пронађена мртва

Тијело жене (79) с траговима насиља пронађено је у суботу навече, 29. новембра, у кући у Медулину, саопштила је у недјељу истарска полиција, а према незваничним информацијама, у току је потрага за њеним сином.

Према ријечима портпаролке истарске полиције Сузане Сокач, у суботу је око 18.30 запримљена дојава члана породице да са старицом не може ступити у контакт.

Полиција је потом на мјесту догађаја у Улици Нова локва пронашла тијело на којем су уочени трагови који указују на насилну смрт.

policija hrvatska

Регион

Хорор у Истри: У кући пронађено тијело жене, трагови указују на свирепо убиство

Увиђај је обављен на мјесту догађаја, а биће наложена и обдукција ради утврђивања тачног узрока смрти.

"Полицијски службеници заједно с надлежним тужилаштвом настављају утврђивати околности догађаја", кажу у полицији.

Незванично се сазнаје да је жртва аустријска држављанка која је годинама живјела у Медулину, те да полиција трага за њеним сином, пише новилист.хр.

