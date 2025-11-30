Хорор у Истри: У кући пронађено тијело жене, трагови указују на свирепо убиство

30.11.2025
10:03
Мјесто Медулин у Истри потресла је стравична вијест након што је синоћ, у вечерњим сатима, у једној кући пронађено тијело 79-годишње жене. Оно што је почело као пријава смрти, брзо је прерасло у истрагу тешког злочина.
Из Полицијске управе истарске саопштено је да су на пронађеном тијелу старице уочени јасни трагови који упућују на насилну смрт, због чега се основано сумња на убиство.
Полицијски службеници су одмах по доласку обавили детаљан увиђај на лицу мјеста како би прикупили доказе. Како би се прецизно утврдио тачан узрок смрти и механизам повређивања, надлежни органи наложили су обдукцију тијела, пише Индекс.
Истрага је у току, а полиција у сарадњи са надлежним државним тужилаштвом интензивно ради на расвјетљавању свих околности овог трагичног догађаја који је узнемирио локалну јавност.
