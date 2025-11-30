Logo
Large banner

Хорор у Истри: У кући пронађено тијело жене, трагови указују на свирепо убиство

30.11.2025

10:03

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Мјесто Медулин у Истри потресла је стравична вијест након што је синоћ, у вечерњим сатима, у једној кући пронађено тијело 79-годишње жене. Оно што је почело као пријава смрти, брзо је прерасло у истрагу тешког злочина.

Из Полицијске управе истарске саопштено је да су на пронађеном тијелу старице уочени јасни трагови који упућују на насилну смрт, због чега се основано сумња на убиство.

Полицијски службеници су одмах по доласку обавили детаљан увиђај на лицу мјеста како би прикупили доказе. Како би се прецизно утврдио тачан узрок смрти и механизам повређивања, надлежни органи наложили су обдукцију тијела, пише Индекс.

Hapšenje, lisice

Свијет

Хрват и Српкиња осумњичени за свирепо убиство: Полиција их затекла пијане поред избоденог мушкарца

Истрага је у току, а полиција у сарадњи са надлежним државним тужилаштвом интензивно ради на расвјетљавању свих околности овог трагичног догађаја који је узнемирио локалну јавност.

Подијели:

Тагови:

policija Hrvatska

teško ubistvo

Istra

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Језив злочин: Ово је инфлуенсерка чије је тијело пронађено у коферу у шуми

Регион

Језив злочин: Ово је инфлуенсерка чије је тијело пронађено у коферу у шуми

23 ч

0
Нестала инфлуенсерка пронађена мртва у Словенији: Дијелови тијела били у коферу

Регион

Нестала инфлуенсерка пронађена мртва у Словенији: Дијелови тијела били у коферу

1 д

0
Анализа британске полиције која је поредила црте лица Милорада Улемека Легије и човјека "X" којег је снимила надзорна камера након убиства Џил Дандо

Србија

Ово је кравата због које полиција креће на Легију: Имају снимак надзорне камере

1 д

1
Човјек "X" у Лондону убио новинарку ББЦ-ја: Полиција креће на Легију?

Свијет

Човјек "X" у Лондону убио новинарку ББЦ-ја: Полиција креће на Легију?

1 д

0

Више из рубрике

Експлозија у Сплиту

Регион

Познато стање дјеце повријеђене у експлозији у Хрватској

10 ч

0
Хрватски МУП пријавио осморицу због инцидента испред Српског културног центра у Загребу

Регион

Хрватски МУП пријавио осморицу због инцидента испред Српског културног центра у Загребу

10 ч

0
Језив злочин: Ово је инфлуенсерка чије је тијело пронађено у коферу у шуми

Регион

Језив злочин: Ово је инфлуенсерка чије је тијело пронађено у коферу у шуми

23 ч

0
Експлозија у Хрватској, рањено троје дјеце!

Регион

Експлозија у Хрватској, рањено троје дјеце!

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner