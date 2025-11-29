Језив злочин: Ово је инфлуенсерка чије је тијело пронађено у коферу у шуми

Извор:
29.11.2025
19:32
Након шест дана интензивне потраге, аустријска полиција потврдила је да је тијело инфлуенсерке Стефани П. пронађено у коферу на забаченој локацији у Словенији.
Како пишу медији, главни осумњичени - њен бивши дечко - признао је злочин током испитивања.
Мушкарац (31) је признао ужасан злочин - и одвео полицију до дијела шуме у Словенији, пишу аустријски медији.
Нестала инфлуенсерка пронађена мртва у Словенији: Дијелови тијела били у коферу
Бивши партнер 32-годишње инфлуенсерке ухапшен у Словенији, у петак је изручен аустријским властима. Чим је преузет, одмах је саслушан, и тада је по први пут прекинуо ћутање. Показао је "спремност на сарадњу" - и одвео истражитеље до тијела инфлуенсерке.
Према досадашњим информацијама, 31-годишњак је своју дјевојку задавио, ставио је у кофер и закопао у шуми у Словенији.
Нестала популарна инфлуенсерка: Момак, његов брат и очух приведени
Још увијек није јасно како је тачно дошло до овог стравичног злочина.
Његов брат и очух су већ раније ухапшени - обојици је одређен истражни притвор у затвору Граз-Јакомини због опасности од прикривања доказа.
