Језив злочин: Ово је инфлуенсерка чије је тијело пронађено у коферу у шуми

Извор:

Агенције

29.11.2025

19:32

Фото: Instagram

Након шест дана интензивне потраге, аустријска полиција потврдила је да је тијело инфлуенсерке Стефани П. пронађено у коферу на забаченој локацији у Словенији.

Како пишу медији, главни осумњичени - њен бивши дечко - признао је злочин током испитивања.

Мушкарац (31) је признао ужасан злочин - и одвео полицију до дијела шуме у Словенији, пишу аустријски медији.

Регион

Нестала инфлуенсерка пронађена мртва у Словенији: Дијелови тијела били у коферу

Бивши партнер 32-годишње инфлуенсерке ухапшен у Словенији, у петак је изручен аустријским властима. Чим је преузет, одмах је саслушан, и тада је по први пут прекинуо ћутање. Показао је "спремност на сарадњу" - и одвео истражитеље до тијела инфлуенсерке.

stefani 1
stefani 1

Према досадашњим информацијама, 31-годишњак је своју дјевојку задавио, ставио је у кофер и закопао у шуми у Словенији.

Полиција Аустрија

Регион

Нестала популарна инфлуенсерка: Момак, његов брат и очух приведени

Још увијек није јасно како је тачно дошло до овог стравичног злочина.

Одређен притвор

Његов брат и очух су већ раније ухапшени - обојици је одређен истражни притвор у затвору Граз-Јакомини због опасности од прикривања доказа.

