Маринковић покушао да смири навијаче: Ни ми не знамо шта се дешава, објашњавамо странцима

29.11.2025

18:45

Маринковић покушао да смири навијаче: Ни ми не знамо шта се дешава, објашњавамо странцима
Фото: Screenshot / x / MozzartSport

"Био сам ту када је била катастрофа, поново сам ту када је још већа катастрофа", рекао је капитен Партизан Моззарт Бета.

Испред Београдске арене данас је владала атмосфера каква се у модерној кошарци вјероватно никада није видјела. Стотине навијача Партизана окупиле су се како би протестовале због одласка тренера Жељка Обрадовића, који се сада и званично неће враћати на клупу клуба из Хумске. Тензично, гласно, емотивно — ситуација је убрзо ескалирала до тачке на којој је тренинг екипе отказан, а дио окупљених покушао је чак да уђе у халу.

Послије свега, пред масу је изашао капитен црно-бијелих Вања Маринковић, у покушају да смири ситуацију и пренесе поруку тима. Говорио је видно потресен, наглашавајући да се и играчи налазе у једнакој неизвјесности.

„Оно што је најбитније, изаћи ћемо гдје је најбитније, дати крв, све што можемо“, започео је Маринковић, прије него што су га поједини навијачи прекинули повицима и питањима, покушавајући да сазнају шта се тачно дешава у клубу.

Капитен је тада отворено одговорио: „Ако мислите да знамо нешто више, не знамо, вјерујте да не знамо. Можда знате више него ми.“

Маринковић је истакао да је пред навијаче изашао као капитен, али и као неко ко разумије њихову фрустрацију и потребу за информацијама.

„Изашао сам као капитен да се вама обратим. Странци у екипи не знају шта се дешава. Њима ништа није јасно. Покушавамо сви да им објаснимо шта се дешава, буквално сви из клуба дајемо све од себе.“

Нагласио је и да се ни екипа, ни стручни штаб нису суочавали са ситуацијом попут ове.

„Ово се никада нигдје није дешавало, посебно у нашем клубу. И за нас је све ово ново. Имајте мало… знајте да нам није све једно, поготово мени. Био сам ту када је била катастрофа, сада сам поново ту када је још већа катастрофа.“

Његов емотиван иступ накратко је смирио страсти, али напетост и даље остаје у ваздуху док клуб пролази кроз најтурбулентнији моменат у посљедњој деценији.

(MozzartSport)

КК Партизан

Жељко Обрадовић

