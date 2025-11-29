Logo
Окупљају се играчи Партизана, ево ко ће водити тренинг

Извор:

Агенције

29.11.2025

15:16

Окупљају се играчи Партизана, ево ко ће водити тренинг
Фото: Tanjug / AP

Окупиће се данас кошаркаши Партизана на првом тренингу још од утакмице са Панатинаикосом, а њега ће по свему судећи водити Александар Матовић.

Дугогодишњи помоћни тренер црно-бијелих и вјерни војник клуба ће на тренутак преузети команду првим тимом. Док се не ријеши ситуација око Жељка Обрадовића.

Прилично је хаотична ситуација у тиму из Хумске. Договорени други састанак између Жељка Обрадовића и Управе је помјерен за почетак наредне седмице, док је тренинг са 11 часова помјерен у 17.00.

На њему ће се наћи сви расположиви играчи, укључујући и Исака Бонгу који је прије времена вратио са репрезентативне акције.

И поред нимало једноставних околности у којима се цјелокупни клуб налази, играчи морају да се врате редовним обавезама јер их наредног четвртка очекује меч са Бајерном у Евролиги. На којем се не зна ко ће сједити на клупи. Српски и регионални шампион је тренутно на билансу 4-9 у елитном такмичењу и сваки нови пораз би само продубио кризу. И играчку и организациону.

Сигурно да атмосфера у екипи није охрабрујућа. Ипак, поједини играчи су јавно упутили подршку тренеру Обрадовићу и послали му поруку да желе да наставе сарадњу са њим.

Између осталог, капитен Вања Маринковић је поручио да би волио да види Обрадовића на данашњем тренингу. То се ипак неће догодити.

