Фиатов заборављени SUV и даље на лагеру, дилери га продају уз невјероватне попусте

Извор:

Б92

29.11.2025

14:51

Коментари:

0
Фиатов заборављени SUV и даље на лагеру, дилери га продају уз невјероватне попусте

Фиат 500X је повучен са тржишта Сједињених Држава на крају 2023. године, али овај кросовер и даље може да се нађе на лагеру код дилера. Заправо, један продавац у Гејтерсбургу, Мериленд, и даље има десет примјерака на стању.

С обзиром на то да произвођачи аутомобила у САД већ представљају моделе за 2027. годину, није изненађење што се ови кросовери нуде уз значајне попусте, пише ЦарСцоопс.

Четири најјефтинија возила су 2023. годиште, 500X Поп модели, који су оригинално коштали 33.785 долара. Сада су спуштени на 20.999 долара захваљујући издашном снижењу од 12.786 долара.

fijat fiat pixabay фиат фијат

Ауто-мото

Фиат Гранде Панда са мануелним мјењачем

За оне којима основна верзија не одговара, ту су три примјерка модела 500X Спорт који су коштали 35.865 долара. Међутим, снижени су на 21.999 долара уз уштеду од 13.866 долара.

Најскупљи 500X Спорт, раније нуђен за 37.115 долара, сада кошта 22.999 долара, с обзиром на снижење од 14.116 долара.

Подсјећамо, Фиат 500X производио се од 2014. до 2024. године, када га је наслиједио нови Фиат 600.

У питању је поткомпактни кросовер или SUV-B сегмента, који је баштинио наслијеђе и ретро дизајнерски стил успјешног Фиата 500 (2007-2024), али није био ни приближно популаран као овај градски "малишан".

Подијели:

Тагови:

Fiat

SUV

Коментари (0)
