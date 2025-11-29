"Срби за Србе" у хуманој мисији - кућа за породицу Јаћимовић из Копривне код Модриче

Извор:
РТРС
29.11.2025
14:30
Хуманитарна организација "Срби за Србе" купила је и опремила кућу за седмочлану породицу Јаћимовић у Копривни код Модриче.
За ту намјену прикупљено је око 110.000 КМ разним хуманитарним активностима које су провели чланови ове хуманитарне организације.
Јаћимовићи имају петоро дјеце, четири кћерке и једног сина. Најстаријем је 18, а најмлађем шест година.
