Logo
Large banner

"Срби за Србе" у хуманој мисији - кућа за породицу Јаћимовић из Копривне код Модриче

Извор:

РТРС

29.11.2025

14:30

Коментари:

0
"Срби за Србе" у хуманој мисији - кућа за породицу Јаћимовић из Копривне код Модриче
Фото: Srbi za Srbe

Хуманитарна организација "Срби за Србе" купила је и опремила кућу за седмочлану породицу Јаћимовић у Копривни код Модриче.

За ту намјену прикупљено је око 110.000 КМ разним хуманитарним активностима које су провели чланови ове хуманитарне организације.

Јаћимовићи имају петоро дјеце, четири кћерке и једног сина. Најстаријем је 18, а најмлађем шест година.

Подијели:

Таг:

Srbi za Srbe

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хуманост на дјелу: Радивојевићи ускоро у новом дому

Друштво

Хуманост на дјелу: Радивојевићи ускоро у новом дому

4 мј

0
Хуманитарна изложба ''Завјет'' од петка у Кући Милановића у Бањалуци

Бања Лука

Хуманитарна изложба ''Завјет'' од петка у Кући Милановића у Бањалуци

5 мј

0
Акција у Омарској: Шишање у хуманитарне сврхе

Друштво

Акција у Омарској: Шишање у хуманитарне сврхе

5 мј

0
Омарска шишала за хуманост: У салону 'Бербер' прикупљено 1.508 КМ

Друштво

Омарска шишала за хуманост: У салону 'Бербер' прикупљено 1.508 КМ

5 мј

0

Више из рубрике

Ево какво нас вријеме сутра очекује

Друштво

Ево какво нас вријеме сутра очекује

15 ч

0
Упозорење за возаче! Поледица и снијег у овим крајевима Српске

Друштво

Упозорење за возаче! Поледица и снијег у овим крајевима Српске

19 ч

0
У Српској данас облачно и хладно: У овим дијеловима ће падати снијег

Друштво

У Српској данас облачно и хладно: У овим дијеловима ће падати снијег

20 ч

0
У Ђавољој Вароши Света Петка лијечи вjернике: Вјерује се да овај обичај доноси срећу и здравље

Друштво

У Ђавољој Вароши Света Петка лијечи вjернике: Вјерује се да овај обичај доноси срећу и здравље

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Ђорђе Перић и Немања Калајџић побједници Свјетског трофеја у Француској

21

51

Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

21

42

Централне вијести, 29.11.2025.

21

36

Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци

21

29

Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner