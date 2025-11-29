Ево какво нас вријеме сутра очекује

Извор:
СРНА
29.11.2025
13:35
У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити сунчано и топлије уз малу до умјерену облачност, а на истоку повећану.
Јутро ће бити претежно ведро у већини крајева, осим на истоку гдје ће и даље бити облачно. По котлинама и уз ријечне токове честа магла.
Минимална температура од минус три до два, на југу до четири, у вишим предјелима од минус шест, а максимална од четири степена на истоку до 10 на сјеверу, на југу до 13 степени Целзијсуових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб до умјерен и промјенљив или сјеверних смјерова.
У Републици Српској и ФБиХ преовладава претежно облачно, понегдје у централним, сјеверним и источним подручјима са слабом кишом или снијегом, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Чемерно минус два, Соколац, Хан Пијесак и Кнежево нула, Сарајево један, Сребреница и Мркоњић Град два, Бијељина, Добој, Јајце и Тузла три, Рудо, Бугојно и Зеница четири, Бањалука, Приједор, Вишеград, Нови Град, Србац и Сански Мост пет, Ливно шест, Билећа 10, Мостар 11, а Требиње 12 степени Целзијусових.
Првог дана децембра, у понедјељак, биће претежно до потпуно облачно, са минималном температуром од минус три до два, у вишим предјелима на истоку од минус шест, и максималном од четири до девет, на југу до 12 степени Целзијусових.
Претежно облачно биће у уторак, 2. децембра, када се мјестимично очекује киша, и то више у другом дијелу дана.
Минимална температура ваздуха од минус један до два, у вишим предјелима од минус пет, а максимална од шест до 11, на југу до 14 степени Целзијусових.
Промјенљиво облачно вријеме са сунчаним интервалима прогнозирано је за сриједу, 3. децембар, када је на југу и истоку могућа пролазна киша.
Минимална температура ваздуха од један до четири, у вишим предјелима од минус два, а максимална од осам до 13 степени Целзијусових.
