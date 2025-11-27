Logo
Large banner

Стигао хладни талас: На сјеверу снијег, олујна бура на југу

27.11.2025

07:15

Коментари:

0
Стигао хладни талас: На сјеверу снијег, олујна бура на југу
Фото: Pexel/Nadine Wuchenauer

Регион се и даље налази под утицајем задње стране одсјеченог циклона који се премјешта преко Италије и Средоземља.

На висини ова синоптичка ситуација доноси нестабилније услове, док је у приземљу притисак у даљем порасту и биће изнад просјека, као посљедица јачања гребена са запада. Југ Балкана остаје под утицајем долине која се спушта са подручја Средоземља и јужне Италије.

kreditna kartica

Друштво

Трговци и кредитни службеници имају нову методу преваре

Према прогнози, вријеме ће бити облачно и хладније, уз појаву слабе сусњежице и снијега, посебно у вишим предјелима. На сјеверу земље очекује се углавном суво вријеме. На југу током дана промјенљиво облачно, повремено с кишом и веома вјетровито, уз јаке до олујне ударе буре.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, у вишим предјелима повремено појачан, из сјеверних смјерова. У Херцеговини умјерена, повремено јака и олујна бура.

хонг конг пожар

Свијет

Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало

Температуре:

Минимална: од -2°С до 2°С, на југу до 7°С, у планинама око -5°С.

Максимална: од 2°С до 6°С, на југу до 13°С, у вишим предјелима око -1°С.

Прогноза за Бањалуку

У Бањалуци се очекује облачно и хладније вријеме, уз повремене слабе падавине. Падаће слаба киша, која ће током дана повремено прелазити у сусњежицу и снијег, углавном на ширем подручју града.

илу-ракија-22092025

Србија

Српским ракијама 24 награде у Мексику

Вјетар ће бити слаб до умјерен, из сјеверних смјерова.

Минимална температура: око 1°С

Максимална температура: око 4°С

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Данас вјерници са укућанима треба да испоштују један обичај

Друштво

Данас вјерници са укућанима треба да испоштују један обичај

7 ч

0
Петер Сијарто

Република Српска

Сијарто данас долази у Бањалуку

7 ч

0
Спектакуларно вече: Мбапе постигао четири гола, Ливерпул понижен, Арсеналу дерби кола

Фудбал

Спектакуларно вече: Мбапе постигао четири гола, Ливерпул понижен, Арсеналу дерби кола

15 ч

0
Трамп затражио распоређивање додатних 500 војника у Вашингтон

Свијет

Трамп затражио распоређивање додатних 500 војника у Вашингтон

15 ч

0

Више из рубрике

kreditna kartica, prevara

Друштво

Трговци и кредитни службеници имају нову методу преваре

7 ч

0
Данас вјерници са укућанима треба да испоштују један обичај

Друштво

Данас вјерници са укућанима треба да испоштују један обичај

7 ч

0
"Полажу вијенце Изетбеговићу, па славе ЗАВНОБиХ чији га је систем два пута осудио"

Друштво

"Полажу вијенце Изетбеговићу, па славе ЗАВНОБиХ чији га је систем два пута осудио"

16 ч

0
Након обилних падавина: Водостај ријеке Уне расте

Друштво

Након обилних падавина: Водостај ријеке Уне расте

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner