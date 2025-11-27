Стигао хладни талас: На сјеверу снијег, олујна бура на југу

27.11.2025
07:15
Коментари:0
Регион се и даље налази под утицајем задње стране одсјеченог циклона који се премјешта преко Италије и Средоземља.
На висини ова синоптичка ситуација доноси нестабилније услове, док је у приземљу притисак у даљем порасту и биће изнад просјека, као посљедица јачања гребена са запада. Југ Балкана остаје под утицајем долине која се спушта са подручја Средоземља и јужне Италије.
Друштво
Трговци и кредитни службеници имају нову методу преваре
Према прогнози, вријеме ће бити облачно и хладније, уз појаву слабе сусњежице и снијега, посебно у вишим предјелима. На сјеверу земље очекује се углавном суво вријеме. На југу током дана промјенљиво облачно, повремено с кишом и веома вјетровито, уз јаке до олујне ударе буре.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, у вишим предјелима повремено појачан, из сјеверних смјерова. У Херцеговини умјерена, повремено јака и олујна бура.
Свијет
Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало
Температуре:
Минимална: од -2°С до 2°С, на југу до 7°С, у планинама око -5°С.
Максимална: од 2°С до 6°С, на југу до 13°С, у вишим предјелима око -1°С.
Прогноза за Бањалуку
У Бањалуци се очекује облачно и хладније вријеме, уз повремене слабе падавине. Падаће слаба киша, која ће током дана повремено прелазити у сусњежицу и снијег, углавном на ширем подручју града.
Србија
Српским ракијама 24 награде у Мексику
Вјетар ће бити слаб до умјерен, из сјеверних смјерова.
Минимална температура: око 1°С
Максимална температура: око 4°С
Друштво
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Фудбал
15 ч0
Свијет
15 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
16 ч0
Друштво
18 ч0
Најновије
Најчитаније
14
41
14
37
14
31
14
27
14
23
Тренутно на програму