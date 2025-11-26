Након обилних падавина: Водостај ријеке Уне расте

Извор:
Водостај ријеке Уне полако расте, али за сада нема разлога за забринутост. У подручјима Кулен Вакуфа и Мартин Брода примијећено је накупљање воде у околним дијеловима, док су стамбени објекти за сада сигурни.
Нермин Дедић, предсједник Мјесне заједнице Кулен Вакуф, истиче да је ситуација стабилна и да, упркос порасту водостаја, тренутно нема угрожених кућа.
Служба Цивилне заштите града Бихаћа редовно је на терену, прате стање и одржавају комуникацију с предсједницима мјесних заједница како би правовремено реаговали уколико се ситуација промијени.
