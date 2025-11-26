Logo
Коначно се пуни Билећко језеро

Аутор:

Бојан Носовић

26.11.2025

19:45

Коначно се пуни Билећко језеро
Фото: АТВ

Новембарске кише почеле су враћати Билећко језеро на старо. Последњих дана акумулација се пуни муњевитом брзином.

Кишни дани највише су обрадовали ХЕТ-ове челнике.

"Јуче на нивоу дана смо имали негдје око 380 кубика доток, а у првих шест сати јутро имамо 460 кубних метара у секунди тако да је кота акумулације Билећа од јуче је порасла за скоро 2 метра односно 1.94м", каже Душко Вујовић, руководилац Сектора за производњу и управљање водама у ХЕТ-у.

Језеро је тек почело да се пуни, а никад је празније. Новембар је увијек кишовит на југу, али ни близу како је то некада било АТВ-у сумирају метеоролози.

"Ако узмемо просјечну количину падавина, а она је у Требињу око 1.700 литара, а до сада је у Требињу пало 1.296 литара засигурно да имамо дефицит падавина", каже Предраг Паликућа, Метеоролошка станица Требиње.

Дефицит у Билећком језеру је огроман. Испражњено је још прошле године када је ХЕТ спашавао енерго систем Српске.

Билећа

HET

