Одобрени милиони: Ускоро исплата накнаде од 1.000 КМ

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора, донијело је Одлуку о одобравању средстава текуће резерве за исплату једнократне накнаде запосленима у институцијама Босне и Херцеговине, с циљем заштите њиховог материјалног положаја.
За запослене у институцијама БиХ предвиђена је исплата 1.000 КМ једнократне помоћи у нето износу, за што је осигурано до 36,5 милиона КМ на позицији текуће резерве.
"Утврђени износ једнократне помоћи неће бити исплаћен члановима Предсједништва БиХ, посланицима и изасланицима у Парламентарној скупштини БиХ, предсједавајућа Савјета министара Босне и Херцеговине, министрима и замјеницима министара, као и особама које у тренутку ступања на снагу Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза БиХ за 2025. годину немају статус запослене особе у институцијама БиХ", саопштено је из Савјета министара БиХ.
Исплата једнократне накнаде је посљедица неправовременог усвајања Закона о Буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2025. годину.
"Због чега се исплата плате запосленим у институцијама БиХ током 2025. године вршила на темељу основице из 2024. године (600,00 КМ), умјесто основице из 2025. године (631,50 КМ), због чега су запослени у том периоду остварили умањена примања", додаје се у саопштењу.
