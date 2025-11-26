Logo
Одобрени милиони: Ускоро исплата накнаде од 1.000 КМ

АТВ

26.11.2025

14:02

Одобрени милиони: Ускоро исплата накнаде од 1.000 КМ
Фото: АТВ

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора, донијело је Одлуку о одобравању средстава текуће резерве за исплату једнократне накнаде запосленима у институцијама Босне и Херцеговине, с циљем заштите њиховог материјалног положаја.

За запослене у институцијама БиХ предвиђена је исплата 1.000 КМ једнократне помоћи у нето износу, за што је осигурано до 36,5 милиона КМ на позицији текуће резерве.

словенија

Друштво

Из Словеније стигле добре вијести за грађане БиХ, али могућ проблем

"Утврђени износ једнократне помоћи неће бити исплаћен члановима Предсједништва БиХ, посланицима и изасланицима у Парламентарној скупштини БиХ, предсједавајућа Савјета министара Босне и Херцеговине, министрима и замјеницима министара, као и особама које у тренутку ступања на снагу Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза БиХ за 2025. годину немају статус запослене особе у институцијама БиХ", саопштено је из Савјета министара БиХ.

Исплата једнократне накнаде је посљедица неправовременог усвајања Закона о Буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2025. годину.

вријеме облаци

Друштво

Метеоролози објавили вијест која ће обрадовати многе

"Због чега се исплата плате запосленим у институцијама БиХ током 2025. године вршила на темељу основице из 2024. године (600,00 КМ), умјесто основице из 2025. године (631,50 КМ), због чега су запослени у том периоду остварили умањена примања", додаје се у саопштењу.

