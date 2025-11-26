Врањеш: И данас потврђено да Мађарска снажно остаје уз Српску

Извор:
СРНА
26.11.2025
13:55
Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш изјавио је Срни да је на састанку делегације Републике Српске са мађарским премијером Виктором Орбаном потврђено да Мађарска остаје снажно уз Српску и да суверенистичку политику Милорада Додика сматрају најбољом политиком за одбрану Српске.
"Мађарска очигледно показује да је велики пријатељ Републике Српске. И кроз сва ова турбулентна времена били су снажно уз нас и то је, такође, данас потврђено на овим састанцима", рекао је Врањеш.
Према његовим ријечима, Мађарска заговара одбрану дејтонски Устав, али и суверенистичку политику Додика.
"Они сматрају да је то најбоља политика за одбрану Републике Српске и никада то нису крили. Видимо да су остали на тим становиштима и данас смо то чули поново из Будимпеште", истакао је Врањеш.
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић састала се данас у Будимпешти са премијером Мађарске Виктором Орбаном, а у делегацији Републике Српске су и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран, лидер СНСД-а Милорад Додик, као и амбасадор БиХ у Мађарској Биљана Гутић Бјелица.
