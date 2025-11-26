Метеоролози објавили вијест која ће обрадовати многе

Извор:
Завршили смо са обилним падавинама, али и честим температурним осцилацијама, временом које је обиљежило протекли период, објавили су метеоролози са странице БХ Метео и прогнозирали да нас у наредних 7 до 10 дана очекује мање падавина и више сувог времена.
"До петка, 28. новембра, локално и повремено у мањим количинама ће бити кише и снијега. Нешто више снијега само на вишим планинама, гдје се локално до петка може скупити десетак цм. У нижим крајевима локално декоративни сњежни покривач, углавном у централним и источним крајевима", навели су и додали:
"Хладно вријеме ће се задржати до недјеље, 30. новембра, а од недјеље ће долазити до пораста температуре.
Истакли су да ће доминирати претежно облачно вријеме, с тим да за викенд може бити пролазно нешто више сунчаног времена, најприје у Херцеговини у суботу, а у недјељу и у већем дијелу земље.
"Дневна температура до викенда 1 до 5, на југу до 10 степени. Без битније разлике у температури и у јутарњим сатима. Вјетар слаб до умјерен сјеверног смјера, у четвртак и петак на југозападу и западу локално на ударе јака бура", објавио је БХ Метео.
