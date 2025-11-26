Logo
Large banner

Метеоролози објавили вијест која ће обрадовати многе

Извор:

АТВ

26.11.2025

13:43

Коментари:

0
Метеоролози објавили вијест која ће обрадовати многе

Завршили смо са обилним падавинама, али и честим температурним осцилацијама, временом које је обиљежило протекли период, објавили су метеоролози са странице БХ Метео и прогнозирали да нас у наредних 7 до 10 дана очекује мање падавина и више сувог времена.

"До петка, 28. новембра, локално и повремено у мањим количинама ће бити кише и снијега. Нешто више снијега само на вишим планинама, гдје се локално до петка може скупити десетак цм. У нижим крајевима локално декоративни сњежни покривач, углавном у централним и источним крајевима", навели су и додали:

Ронилац-270925

Занимљивости

Рониоци открили "неидентификовани објекат" стар 200 година

"Хладно вријеме ће се задржати до недјеље, 30. новембра, а од недјеље ће долазити до пораста температуре.

Истакли су да ће доминирати претежно облачно вријеме, с тим да за викенд може бити пролазно нешто више сунчаног времена, најприје у Херцеговини у суботу, а у недјељу и у већем дијелу земље.

651e977567f5a ђајић

Република Српска

Ђајић: Станивуковић скреће пажњу са битне чињенице, у Тужилаштву сам свједок

"Дневна температура до викенда 1 до 5, на југу до 10 степени. Без битније разлике у температури и у јутарњим сатима. Вјетар слаб до умјерен сјеверног смјера, у четвртак и петак на југозападу и западу локално на ударе јака бура", објавио је БХ Метео.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лажне дојаве о бомбама у двије школе

Регион

Лажне дојаве о бомбама у двије школе

1 д

0
Ово су најпоштенији знакови у цијелом Зодијаку

Занимљивости

Ово су најпоштенији знакови у цијелом Зодијаку

1 д

0
Хелез изазвао међународни скандал: Није дао сагласност да Сијартов авион слети у Бањалуку

БиХ

Хелез изазвао међународни скандал: Није дао сагласност да Сијартов авион слети у Бањалуку

1 д

14
Организује се низ акција с циљем превенције насиља над женама

Друштво

Организује се низ акција с циљем превенције насиља над женама

1 д

0

Више из рубрике

Сутра пад температуре и снијег

Друштво

Сутра пад температуре и снијег

1 д

0
Организује се низ акција с циљем превенције насиља над женама

Друштво

Организује се низ акција с циљем превенције насиља над женама

1 д

0
Ускоро почиње Божићни пост: Ових правила се треба придржавати

Друштво

Ускоро почиње Божићни пост: Ових правила се треба придржавати

1 д

0
Радио Требиње обиљежава пола вијека постојања

Друштво

Радио Требиње обиљежава пола вијека постојања

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner