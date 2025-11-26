Лажне дојаве о бомбама у двије школе

Извор:
Црногорска полиција је утврдила да су биле лажне дојаве да су у двије подгоричке школе постављене бомбе.
Полиција је прегледала просторије Гимназије "Слободан Шкеровић" и Економске школе "Мирко Вешовић", након што је јутрос стигла дојава о бомбама тим објектима.
Из Управе полиције су рекли су црногорским медијима да експлозивне направе нису пронађене.
Гимназија је због дојаве о бомби евакуисана и у понедјељак, 24. новембра, али је полиција прегледом утврдила да је дојава лажна.
Од почетка седмице лажне дојаве о бомбама упућене су на имејл адресе више средњих школа у Подгорици, Никшићу и Цетињу.
