Logo
Large banner

Лажне дојаве о бомбама у двије школе

Извор:

СРНА

26.11.2025

13:29

Коментари:

0
Лажне дојаве о бомбама у двије школе
Фото: Pixabay

Црногорска полиција је утврдила да су биле лажне дојаве да су у двије подгоричке школе постављене бомбе.

Полиција је прегледала просторије Гимназије "Слободан Шкеровић" и Економске школе "Мирко Вешовић", након што је јутрос стигла дојава о бомбама тим објектима.

насиље жене

Друштво

Организује се низ акција с циљем превенције насиља над женама

Из Управе полиције су рекли су црногорским медијима да експлозивне направе нису пронађене.

Гимназија је због дојаве о бомби евакуисана и у понедјељак, 24. новембра, али је полиција прегледом утврдила да је дојава лажна.

Од почетка седмице лажне дојаве о бомбама упућене су на имејл адресе више средњих школа у Подгорици, Никшићу и Цетињу.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

дојава о бомби

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Море избацило тијело мушкарца код Будве

Регион

Море избацило тијело мушкарца код Будве

1 д

0
Орбан: Продуктиван састанак са делегацијом Српске

Свијет

Орбан: Продуктиван састанак са делегацијом Српске

1 д

1
Састанак Путина и Лукашенка: Минск спреман да буде домаћин преговора о Украјини

Свијет

Састанак Путина и Лукашенка: Минск спреман да буде домаћин преговора о Украјини

1 д

0
Хелез изазвао међународни скандал: Није дао сагласност да Сијартов авион слети у Бањалуку

БиХ

Хелез изазвао међународни скандал: Није дао сагласност да Сијартов авион слети у Бањалуку

1 д

14

Више из рубрике

Море избацило тијело мушкарца код Будве

Регион

Море избацило тијело мушкарца код Будве

1 д

0
Жена осумњичена за изазивање пожара у којем је изгорјело осам објеката

Регион

Жена осумњичена за изазивање пожара у којем је изгорјело осам објеката

1 д

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Швајцарска забранила концерт хрватских извођача

1 д

1
СМеће затрпало плажу у Дубровнику

Регион

Тоне смећа затрпале плаже у Дубровнику

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner