Жена осумњичена за изазивање пожара у којем је изгорјело осам објеката

Извор:
СРНА
26.11.2025
12:56
Подгоричка полиција ухапсила је жену чији су иницијали Л.К. /51/, која је осумњичена за изазивање опште опасности због пожара у Подгорици, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Полицији је синоћ у 20.20 часова пријављено да је у насељу Нова Варош избио пожар у једној кући, одакле се ватра великом брзином проширила на околне куће и захватила осам стамбених објеката.
"Полиција је предузела низ хитних активности и о догађају упознала тужиоца који је изашао на лице мјеста и наложио да се изврши увиђај у присуству вјештака за пожаре, експлозије и хаварије, те да се прикупе потребна обавјештења на околности овога догађаја", навели су из Управе полиције.
Тужилац је наложио да Л.К. буде ухапшена због сумње да је извршила кривично дјело изазивање опште опасности.
Командир службе заштите и спашавања Подгорице Никола Бојановић рекао је да је пожар релативно брзо угашен, након сат времена, а да је интервенисало 12 ватрогасаца са шест возила на терену.
