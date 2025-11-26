Logo
Large banner

Жена осумњичена за изазивање пожара у којем је изгорјело осам објеката

Извор:

СРНА

26.11.2025

12:56

Коментари:

0
Жена осумњичена за изазивање пожара у којем је изгорјело осам објеката
Фото: Танјуг/АП

Подгоричка полиција ухапсила је жену чији су иницијали Л.К. /51/, која је осумњичена за изазивање опште опасности због пожара у Подгорици, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Полицији је синоћ у 20.20 часова пријављено да је у насељу Нова Варош избио пожар у једној кући, одакле се ватра великом брзином проширила на околне куће и захватила осам стамбених објеката.

"Полиција је предузела низ хитних активности и о догађају упознала тужиоца који је изашао на лице мјеста и наложио да се изврши увиђај у присуству вјештака за пожаре, експлозије и хаварије, те да се прикупе потребна обавјештења на околности овога догађаја", навели су из Управе полиције.

Изгорио камион-Тузла-26112025

Хроника

Код Тузле изорјела два камиона

Тужилац је наложио да Л.К. буде ухапшена због сумње да је извршила кривично дјело изазивање опште опасности.

Командир службе заштите и спашавања Подгорице Никола Бојановић рекао је да је пожар релативно брзо угашен, након сат времена, а да је интервенисало 12 ватрогасаца са шест возила на терену.

Подијели:

Тагови:

пожар

Црна Гора

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Изгорио камион код Тузле

Хроника

Код Тузле изорјела два камиона

1 д

0
Удружење банака најавило: Одређени период неће се моћи дизати кеш

Економија

Удружење банака најавило: Одређени период неће се моћи дизати кеш

1 д

0
Промовисана монографија Универзитета у Бањалуци

Република Српска

Промовисана монографија Универзитета у Бањалуци

1 д

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Ухапшени Кинези: Из ранца Београђанина украли више од 3.500 евра

1 д

0

Више из рубрике

Zagreb Hrvatska

Регион

Швајцарска забранила концерт хрватских извођача

1 д

1
СМеће затрпало плажу у Дубровнику

Регион

Тоне смећа затрпале плаже у Дубровнику

1 д

0
Словенија признала возачке дозволе из БиХ

Регион

Словенија признала возачке дозволе из БиХ

1 д

0
Томпсон запријетио Томашевићу: "Могући радикалнији потези који ти се неће свидјети"

Регион

Томпсон запријетио Томашевићу: "Могући радикалнији потези који ти се неће свидјети"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner