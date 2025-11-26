Logo
Large banner

Ухапшени Кинези: Из ранца Београђанина украли више од 3.500 евра

Извор:

Б92

26.11.2025

12:33

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, по налогу Основног јавног тужилаштва у том граду, ухапсили су двојицу кинеских држављана К. Ђ. (1973) и Х. Ђ. (1966) због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело крађа.

Њих двојица се сумњиче да су јуче, током авионског лета на релацији Београд-Ниш, из ранца педесетдвогодишњег мушкарца из Београда украли више од 3.500 евра.

Камион у провалији-Власеница-26112025

Хроника

Камион код Власенице завршио у провалији: Возач заспао за воланом?

Полиција је, брзим и ефикасним радом, пронашла и ухапсила осумњичене на Аеродрому „Константин Велики“ у Нишу, а код њих је пронађен и новац који су, како се сумња, украли.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени основном јавном тужиоцу у Нишу, пише Б92.

Подијели:

Тагови:

lopovi

Крађа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Камион у провалији

Хроника

Камион код Власенице завршио у провалији: Возач заспао за воланом?

1 д

0
Ваше срце је вјероватно старије него што мислите: Ево шта открива нови калкулатор ризика

Здравље

Ваше срце је вјероватно старије него што мислите: Ево шта открива нови калкулатор ризика

1 д

0
Владика Лукијан: За нас је празник када дођу наши људи из Српске

Република Српска

Владика Лукијан: За нас је празник када дођу наши људи из Српске

1 д

1
Шта се дешава у тијелу када касно вечерате, а не доручкујете?

Здравље

Шта се дешава у тијелу када касно вечерате, а не доручкујете?

1 д

0

Више из рубрике

Камион у провалији

Хроника

Камион код Власенице завршио у провалији: Возач заспао за воланом?

1 д

0
Нови детаљи трагедије: Ана прије смрти позвала два броја

Хроника

Нови детаљи трагедије: Ана прије смрти позвала два броја

1 д

0
У одвојеним незгодама повријеђени пјешак и возач трактора

Хроника

У одвојеним незгодама повријеђени пјешак и возач трактора

1 д

0
Полиција трага за особом која је лажно пријавила бомбу у бањалучком хотелу

Хроника

Полиција трага за особом која је лажно пријавила бомбу у бањалучком хотелу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner