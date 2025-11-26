Ухапшени Кинези: Из ранца Београђанина украли више од 3.500 евра

Извор:
Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, по налогу Основног јавног тужилаштва у том граду, ухапсили су двојицу кинеских држављана К. Ђ. (1973) и Х. Ђ. (1966) због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело крађа.
Њих двојица се сумњиче да су јуче, током авионског лета на релацији Београд-Ниш, из ранца педесетдвогодишњег мушкарца из Београда украли више од 3.500 евра.
Полиција је, брзим и ефикасним радом, пронашла и ухапсила осумњичене на Аеродрому „Константин Велики“ у Нишу, а код њих је пронађен и новац који су, како се сумња, украли.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени основном јавном тужиоцу у Нишу, пише Б92.
