Ваше срце је вјероватно старије него што мислите: Ево шта открива нови калкулатор ризика

Извор:
Курир
26.11.2025
12:25
Бесплатан онлајн калкулатор који процењује "старост срца" показао је да већина одраслих има срце старије од својих стварних година, открива ново америчко истраживање објављено у часопису ЈАМА кардиологи.
Ријеч је о алату заснованом на новој формули Америчког удружења за срце, која рачуна "године срца" узимајући у обзир факторе као што су крвни притисак, ниво шећера и холестерола у крви, индекс тјелесне масе, навике у исхрани, физичка активност и пушење.
Истраживање је обухватило више од 14.000 особа старости од 30 до 79 година које нису имале дијагностиковане кардиоваскуларне болести. Резултати су показали да су жене просјечне старости 51 године имале срце старо 55 година, док су мушкарци од 49 година имали срце од скоро 57 година.
За разлику од традиционалних калкулатора који процјењују ризик од инфаркта у наредних 10 година, нови алат тај ризик преводи у "старост срца", како би га људи лакше разумјели. Ипак, стручњаци упозоравају да би се резултати увијек требало тумачити уз савјет љекара, јер само он може реално да процјени кардиоваскуларни ризик и препоручи мјере превенције.
Стручњаци објашњавају да се срце стари брже када су фактори ризика присутни годинама. Повишен крвни притисак, лош холестерол, дијабетес, гојазност, недостатак физичке активности и пушење убрзавају оштећење крвних судова и слабе способност срца да пумпа крв. На тај начин долази до ранијих знакова атеросклерозе, задебљања зидова артерија и смањеног дотока кисеоника до ткива - процеса који се иначе дешавају тек у познијим годинама.
Лош холестерол (ЛДЛ) може да се таложи у зидовима артерија, сужава их и повећава ризик од срчаног и можданог удара.
Посљедица тога је да организам функционише као да је биолошки старији него што заиста јесте. Срце које је десет година старије од календарских година указује на повећан ризик од инфаркта, можданог удара и срчане инсуфицијенције. Добра вијест је да промјене животних навика, као што су правилна исхрана, престанак пушења, редовно кретање и контрола притиска и шећера, могу значајно да подмладе срце и смање ризик од болести, пише Курир.
