Привреда пред колапсом: Њемачке фирме смањују број радних мјеста

Извор:
Танјуг
26.11.2025
12:16
Њемачке фирме надаље смањују број радних мјеста због успоравања привреде, показују данас објављени подаци Института за економска истраживања (Ифо) из Минхена.
Вриједност индекса који мјери спремност њемачких фирми на запошљавање нових радника пао је са октобарских 93,5 поена на 92,5 поена у новембру, што указује на наставак смањења броја запослених.
Посртање њемачке економије надаље врши притисак на тржиште рада, прокоментарисао је руководилац истраживања Ифо Клаус Волрабе.
Најгора ситуација је у њемачкој индустрији, гдје се скоро у свим областима планирају смањења броја радника, прије свега због слабих наруџбина и неизвјесних изгледа.
Ни сектор услуга не показује знакове опоравка, посебно угоститељство, гдје се очекују отпуштања због високих трошкова пословања и пада потрошње у појединим регионима, наводи се на веб страници минхенског института.
Ифо наводи да њемачки трговци, упркос надолазећим празницима, очекују слабији обим потрошње и због тога се такође одлучују на рационализацију броја запослених.
Позитивни сигнали долазе једино из грађевинарства, гдје се потражња за радном снагом благо повећава, што указује на стабилније наруџбине и наставак грађевинских пројеката.
