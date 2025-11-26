За ове знакове наредна година ће бити фантастична

Извор:
Ближи нам се 2026, а у сусрет новој години чувена руска астролошкиња свјетског гласа Тамара Глоба открива своје прогнозе и издваја миљенике судбине за наредни период.
Према прогнозама које је открила Тамара Глоба, ови хороскопски знаци биће најсрећнији у 2026. години:
Бикови нека се припреме се за снажан скок у каријери. Глоба ставља посебан нагласак на ово поље. Њихова упорност и напоран рад коначно ће бити примјећени и цијењени. То би могло да донесе заслужено унапређење, бољу пословну позицију и велико признање. И то није случајност, већ логичан исход њиховог рада.
Наредна година је право вријеме да оживите стари креативни пројекат, вратите се заборављеном хобију или чак преиспитате односе са одређеним људима. Не очекујте драстичне промјене споља. Систематизујте своје постојеће искуство и ресурсе. Овај тихи рад поставиће темеље за велика достигнућа у будућности.
Ракове очекују занимљиве професионалне прилике. Али неће им само сопствени таленат помоћи да процвјетају, већ и поуздана мрежа људи. Размислите о помоћи покровитеља, савјетима пријатеља и подршци истомишљеника. Глоба такође не искључује неочекиване преокрете у каријери који ће бити јако корисни. Будите спремни на пословна путовања или чак промјену пребивалишта – отвориће вам нове могућности.
Лавове очекује импресиван успјех, посебно у њиховом креативном раду и јавним активностима. Срећа ће вас пратити чак и далеко од куће. Међутим, астролог упозорава на ризик од пренапрезања. Упркос сјајној години, могу се појавити одређени здравствени проблеми. Кључни изазов је да се пронађе равнотежа између активног друштвеног живота и квалитетног одмора. Побједе неће бити радости ако вам не остане енергије за себе.
За Водолије се завршава тешко раздобље ограничења. У 2026. години коначно ће предахнути. Осјећај спутаности замијениће осјећај слободе и лакоће. Отвориће се нова врата и нове шансе. Главно је да се не збуните и храбро одабререте пут који вам одговара, који се истински поклапа са вашим најдубљим жељама и амбицијама.
