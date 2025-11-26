Logo
Large banner

За ове знакове наредна година ће бити фантастична

Извор:

Жена Блиц

26.11.2025

12:06

Коментари:

0
За ове знакове наредна година ће бити фантастична
Фото: Pixabay

Ближи нам се 2026, а у сусрет новој години чувена руска астролошкиња свјетског гласа Тамара Глоба открива своје прогнозе и издваја миљенике судбине за наредни период.

Према прогнозама које је открила Тамара Глоба, ови хороскопски знаци биће најсрећнији у 2026. години:

Бик: Каријера достиже виши ниво

Бикови нека се припреме се за снажан скок у каријери. Глоба ставља посебан нагласак на ово поље. Њихова упорност и напоран рад коначно ће бити примјећени и цијењени. То би могло да донесе заслужено унапређење, бољу пословну позицију и велико признање. И то није случајност, већ логичан исход њиховог рада.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Ускоро почиње Божићни пост: Ових правила се треба придржавати

Близанци: Вријеме је да се прошлост уреди

Наредна година је право вријеме да оживите стари креативни пројекат, вратите се заборављеном хобију или чак преиспитате односе са одређеним људима. Не очекујте драстичне промјене споља. Систематизујте своје постојеће искуство и ресурсе. Овај тихи рад поставиће темеље за велика достигнућа у будућности.

Рак: Неочекивани обрти у каријери и селидба

Ракове очекују занимљиве професионалне прилике. Али неће им само сопствени таленат помоћи да процвјетају, већ и поуздана мрежа људи. Размислите о помоћи покровитеља, савјетима пријатеља и подршци истомишљеника. Глоба такође не искључује неочекиване преокрете у каријери који ће бити јако корисни. Будите спремни на пословна путовања или чак промјену пребивалишта – отвориће вам нове могућности.

racunar 1

Наука и технологија

Будите опрезни када ажурирате Windows

Лав: Сјај и слава, али не заборавите...

Лавове очекује импресиван успјех, посебно у њиховом креативном раду и јавним активностима. Срећа ће вас пратити чак и далеко од куће. Међутим, астролог упозорава на ризик од пренапрезања. Упркос сјајној години, могу се појавити одређени здравствени проблеми. Кључни изазов је да се пронађе равнотежа између активног друштвеног живота и квалитетног одмора. Побједе неће бити радости ако вам не остане енергије за себе.

Водолија: Дуго очекивано олакшање

За Водолије се завршава тешко раздобље ограничења. У 2026. години коначно ће предахнути. Осјећај спутаности замијениће осјећај слободе и лакоће. Отвориће се нова врата и нове шансе. Главно је да се не збуните и храбро одабререте пут који вам одговара, који се истински поклапа са вашим најдубљим жељама и амбицијама.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Редовно измирујемо обавезе, Српска у доброј међународној позицији

Економија

Минић: Редовно измирујемо обавезе, Српска у доброј међународној позицији

1 д

0
Додик: Српска развија добре односе са међународним пријатељима

Република Српска

Додик: Српска развија добре односе са међународним пријатељима

1 д

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Влада помиловала више од 3.000 затвореника

1 д

0
ТЕ ''Гацко'' ван мреже

Економија

ТЕ ''Гацко'' ван мреже

1 д

0

Више из рубрике

Овај знак се наредне године опрашта са финансијским бригама

Занимљивости

Овај знак се наредне године опрашта са финансијским бригама

1 д

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Да ли сте међу њима: Ови знакови обожавају да трачају

1 д

0
Хороскоп за 26. новембар: Прочитајте шта вам звијезде данас поручују

Занимљивости

Хороскоп за 26. новембар: Прочитајте шта вам звијезде данас поручују

1 д

0
Крсна слава црква православље

Занимљивости

Ово је некада био обавезни славски поклон, данас су га сви заборавили

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо:Октрила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

14

15

Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner