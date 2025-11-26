Ускоро почиње Божићни пост: Ових правила се треба придржавати

26.11.2025
Божићни пост за православне вјернике представља вријеме духовног смирења, молитве и припреме за рођење Христово.
У 2025. години овај пост почиње 28. новембра по грегоријанском календару (15. новембра по јулијанском) и траје све до Бадњег дана, 6. јануара, обухватајући укупно 40 дана уздржања.
За разлику од Великог поста, режим Божићног поста је нешто блажи, али носи специфична правила и изазове, посебно зато што се поклапа са периодом новогодишњих прослава у земљама које поштују нови календар. Црква подсјећа вјернике да се пост не прекида због дочека, док се за славу традиционално даје разрјешење на рибу.
Правила се мијењају у зависности од дана и дијела поста. Вјерници током читавог периода избјегавају месо, млијечне производе и јаја, док се уље и вино користе само у данима када се не пости "на води".
Од 28. новембра до 30. децембра важи распоред:
-понедјељак, сриједа, петак – пост на води
-уторак, четвртак – пост на уљу
-субота и недјеља – дозвољена риба
Од 31. децембра до 6. јануара:
-понедкељак, срокеда, петак – пост на води
-остали дани – пост на уљу
Риба је дозвољена и на Ваведење Пресвете Богородице, чак и ако празник падне у дан строжег поста. Ове године празник је 4. децембра. На Бадњи дан се пости искључиво на води, без уља и вина.
У случају празника са "црвеним словом" може се постити блаже, а особе са здравственим потешкоћама имају право да потраже савјет свештеника и добију олакшање, јер пост никада не треба да угрози здравље.
Пост није само промјена јеловника, он обухвата тијело, мисли и понашање. То подразумијева:
-одрицање од хране животињског поријекла, алкохола и порока
-смирење, молитву, избјегавање свађа и оговарања
-јачање доброте, милосрђа, праштања и унутрашњег мира.
У овом периоду вјерници се припремају и за свету тајну причешћа, као дио духовне обнове пред Божић.
(Лепа и срећна)
