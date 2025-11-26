Logo
Ускоро почиње Божићни пост: Ових правила се треба придржавати

26.11.2025

11:57

Ускоро почиње Божићни пост: Ових правила се треба придржавати
Фото: ATV

Божићни пост за православне вјернике представља вријеме духовног смирења, молитве и припреме за рођење Христово.

У 2025. години овај пост почиње 28. новембра по грегоријанском календару (15. новембра по јулијанском) и траје све до Бадњег дана, 6. јануара, обухватајући укупно 40 дана уздржања.

За разлику од Великог поста, режим Божићног поста је нешто блажи, али носи специфична правила и изазове, посебно зато што се поклапа са периодом новогодишњих прослава у земљама које поштују нови календар. Црква подсјећа вјернике да се пост не прекида због дочека, док се за славу традиционално даје разрјешење на рибу.

Како се пости током Божићног поста?

Правила се мијењају у зависности од дана и дијела поста. Вјерници током читавог периода избјегавају месо, млијечне производе и јаја, док се уље и вино користе само у данима када се не пости "на води".

Од 28. новембра до 30. децембра важи распоред:

-понедјељак, сриједа, петак – пост на води

-уторак, четвртак – пост на уљу

-субота и недјеља – дозвољена риба

Од 31. децембра до 6. јануара:

-понедкељак, срокеда, петак – пост на води

-остали дани – пост на уљу

Риба је дозвољена и на Ваведење Пресвете Богородице, чак и ако празник падне у дан строжег поста. Ове године празник је 4. децембра. На Бадњи дан се пости искључиво на води, без уља и вина.

Изузеци и прилагођавање поста

У случају празника са "црвеним словом" може се постити блаже, а особе са здравственим потешкоћама имају право да потраже савјет свештеника и добију олакшање, јер пост никада не треба да угрози здравље.

Духовни смисао Божићног поста

Пост није само промјена јеловника, он обухвата тијело, мисли и понашање. То подразумијева:

-одрицање од хране животињског поријекла, алкохола и порока

-смирење, молитву, избјегавање свађа и оговарања

-јачање доброте, милосрђа, праштања и унутрашњег мира.

У овом периоду вјерници се припремају и за свету тајну причешћа, као дио духовне обнове пред Божић.

(Лепа и срећна)

