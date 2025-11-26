Радио Требиње обиљежава пола вијека постојања

Извор:
СРНА
26.11.2025
11:44
Радио Требиње низом садржаја обиљежава значајан јубилеј, 50 година постојања, а централни догађај је свечана академија у суботу, 29. новембра, изјавила је Срни директор ове медијске куће Јелена Видачић.
Видачићева је истакла да је обиљежавање јубилеја почело 1. новембра кроз посебне садржаје на радијским таласима и порталу Радио Требиња.
"У категорији наших 50 година доступне су емисије из архиве, а на радију емитујемо серијал `У сусрет јубилеју`, у којем представљамо одабране емисије настале током претходних пет деценија - информативне, хумористичке, музичке и радио-драме које су обиљежиле наш програм и које нас подсјећају на драге гласове и уреднике који су стварали Радио Требиње", навела је Видачићева.
Централна прослава је у суботу, 29. новембра, на дан оснивања Радио Требиња, од 20.00 часова у Културном центру, док ће уочи свечане академије, у 19.30 часова бити отворена изложба старих техничких уређаја, као и фотографија из богате архиве ове медијске куће.
Видачићева је подсјетила да Радио Требиње носи епитет најстарије радио-станице у источној Херцеговини и једне од најстаријих у Републици Српској.
"Пет деценија постојања и успјешног рада заиста није мало. Радио је успио да опстане и остане важан дио заједнице, глас грађана Требиња. Повјерење публике гради се годинама, а чува свакога дана", поручила је Видачићева.
Говорећи о плановима, нагласила је да Радио Требиње наставља пут модернизације и прилагођавања савременим медијским трендовима, али ће остати посвећен основним постулатима новинарске професије.
"Ићи ћемо у корак с временом, али ћемо чувати професионалне стандарде и одговорност према публици", рекла је Видачићева.
