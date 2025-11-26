Logo
Large banner

Радио Требиње обиљежава пола вијека постојања

Извор:

СРНА

26.11.2025

11:44

Коментари:

0
Радио Требиње обиљежава пола вијека постојања

Радио Требиње низом садржаја обиљежава значајан јубилеј, 50 година постојања, а централни догађај је свечана академија у суботу, 29. новембра, изјавила је Срни директор ове медијске куће Јелена Видачић.

Видачићева је истакла да је обиљежавање јубилеја почело 1. новембра кроз посебне садржаје на радијским таласима и порталу Радио Требиња.

"У категорији наших 50 година доступне су емисије из архиве, а на радију емитујемо серијал `У сусрет јубилеју`, у којем представљамо одабране емисије настале током претходних пет деценија - информативне, хумористичке, музичке и радио-драме које су обиљежиле наш програм и које нас подсјећају на драге гласове и уреднике који су стварали Радио Требиње", навела је Видачићева.

Централна прослава је у суботу, 29. новембра, на дан оснивања Радио Требиња, од 20.00 часова у Културном центру, док ће уочи свечане академије, у 19.30 часова бити отворена изложба старих техничких уређаја, као и фотографија из богате архиве ове медијске куће.

Видачићева је подсјетила да Радио Требиње носи епитет најстарије радио-станице у источној Херцеговини и једне од најстаријих у Републици Српској.

"Пет деценија постојања и успјешног рада заиста није мало. Радио је успио да опстане и остане важан дио заједнице, глас грађана Требиња. Повјерење публике гради се годинама, а чува свакога дана", поручила је Видачићева.

Говорећи о плановима, нагласила је да Радио Требиње наставља пут модернизације и прилагођавања савременим медијским трендовима, али ће остати посвећен основним постулатима новинарске професије.

"Ићи ћемо у корак с временом, али ћемо чувати професионалне стандарде и одговорност према публици", рекла је Видачићева.

Подијели:

Тагови:

Radio

Требиње

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вода ријека

Друштво

Огласили се из Хидрометеоролошког завода: Ево какво је стање са ријекама

1 д

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

1 д

0
паре, новац, марке

Друштво

Уз новембарску пензију стиже 100 КМ помоћи

1 д

0
Бејби бум: Српска богатија за 33 бебе

Друштво

Бејби бум: Српска богатија за 33 бебе

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner