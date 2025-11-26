Logo
Какво нас вријеме очекује данас?

Извор:

АТВ

26.11.2025

08:42

Какво нас вријеме очекује данас?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ већи дио дана биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде, послије подне киша која ће вишим предјелима прелазити у сусњежицу и снијег, док на сјеверу остаје суво и биће све хладније.

Вјетар слаб до умјерен, увече у Крајини уз јаке ударе промјенљив или сјеверних смјерова.

Максимална температура ваздуха од пет на западу до 11 степени Целзијусових на југоистоку, на југу до 13, у вишим предјелима на западу од три.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме, а понегдје на сјеверозападу забиљежена је слаба киша.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјелашница минус три, Кнежево један, Шипово, Мркоњић Град, Јајце и Ливно два, Хан Пијесак, Бугојно и Зеница три, Бихаћ, Соколац, Рибник и Србац четири, Сарајево, Тузла, Сански Мост, Нови Град и Бањалука пет, Гацко, Добој, Бијељина и Приједор шест, Сребреница седам, Фоча и Мостар осам, Вишеград, Требиње и Билећа девет, Рудо 10 степени Целзијусових.

Количина падавина у претходна 24 часа: Добој 25,3, Србац 34,7, Шипово 35,7, Бањалука 39,6, Мркоњић Град 40,1, Кнежево 41,3, Нови Град 47,4, Рибник 48,1, Приједор 51,6

Висина сњежног покривача у Кнежеву је износила 10 центиметара.

Таг:

Временска прогноза

