Logo
Large banner

Запаљен аутомобил градоначелника Мостара Марија Кордића

Извор:

СРНА

26.11.2025

08:29

Коментари:

0
Запаљен службени ауто града Мостара
Фото: ПВП Мостар

У Мостару је запаљено службено возило градоначелника Марија Кордића који каже да је ово посљедица наратива мржње, али га то неће зауставити.

Инцидент, који се догодио синоћ, одмах је пријављен полицији, а увиђај је у току.

Новац

Друштво

Уз новембарску пензију стиже 100 КМ помоћи

"У посљедње вријеме свједочимо организованом стварању наратива мржње и нападима на мој рад само зато што штитим интересе Мостара", навео је Кордић.

Такав наратив, каже Кордић, има своје посљедице, а овај догађај јасно показује што је циљ оних који га подстичу.

"Жао ми је што смо дошли у ситуацију да због обављања дужности морамо тражити полицијску заштиту, али нас то неће зауставити", написао је Кордић.

Ротација полиција

Свијет

Мајка избола кћерку (11) на спавању

Он је навео да наставља радити предано, одговорно и искључиво у интересу Мостара.

Кордић је додао да ће по завршетку истраге о свим сазнањима правовремено информисати јавност.

Подијели:

Тагови:

Марио Кордић

Мостар

zapaljen automobil

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јошавка и Плива у наглом порасту

Градови и општине

Јошавка и Плива у наглом порасту

1 д

0
Овај напитак су наше баке кувале зими: Спас је за прехладу

Здравље

Овај напитак су наше баке кувале зими: Спас је за прехладу

1 д

0
Делегација Српске са премијером Орбаном у Будимпешти

Република Српска

Делегација Српске са премијером Орбаном у Будимпешти

1 д

2
Алија Изетбеговић о "постепеној еволуцији" Срба у "послушни народ"

БиХ

Алија Изетбеговић о "постепеној еволуцији" Срба у "послушни народ"

1 д

2

Више из рубрике

Пријављен нестанак дјевојке: Била у аутомобилу који је слетио у језеро?

Хроника

Пријављен нестанак дјевојке: Била у аутомобилу који је слетио у језеро?

1 д

0
Дојава о постављеној бомби у бањалучком хотелу, огласила се полиција

Хроника

Дојава о постављеној бомби у бањалучком хотелу, огласила се полиција

1 д

3
Полиција аутомобил

Хроника

Мушкарцу који је пуцао на Бјелашници одређен притвор

1 д

0
policija Srbija

Хроника

"Није ни слутио да га је блиска особа намамила у смрт": Нови језиви детаљи истраге убиства

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner