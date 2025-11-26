Запаљен аутомобил градоначелника Мостара Марија Кордића

Извор:
У Мостару је запаљено службено возило градоначелника Марија Кордића који каже да је ово посљедица наратива мржње, али га то неће зауставити.
Инцидент, који се догодио синоћ, одмах је пријављен полицији, а увиђај је у току.
"У посљедње вријеме свједочимо организованом стварању наратива мржње и нападима на мој рад само зато што штитим интересе Мостара", навео је Кордић.
Такав наратив, каже Кордић, има своје посљедице, а овај догађај јасно показује што је циљ оних који га подстичу.
"Жао ми је што смо дошли у ситуацију да због обављања дужности морамо тражити полицијску заштиту, али нас то неће зауставити", написао је Кордић.
Он је навео да наставља радити предано, одговорно и искључиво у интересу Мостара.
Кордић је додао да ће по завршетку истраге о свим сазнањима правовремено информисати јавност.
