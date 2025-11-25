Дојава о постављеној бомби у бањалучком хотелу, огласила се полиција

Извор:
АТВ
25.11.2025
17:55
Коментари:3
Непознато лице пријавило је телефоном да је у једном хотелу у Бањалуци постављена бомба и у току је противдиверзиони преглед, речено је из ПУ Бањалука.
"Данас око 16,55 часова непознато лице путем телефона пријавило је да је у хотелу у Бањалуци постављена бомба, саопштено је из Полицијске управе Бањалука. У вези са наведеним, полицијски службеници поступају у складу са Упутством о поступању припадника МУП-а у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством", саопштено је из ПУ Бањалука
Како су навели, наведени хотел је у потпуности евакуисан и у току је противдиверзиони преглед.
БиХ
Магазиновић тврди: Дојава о бомби током сједнице ГО СДП-а у Бањалуци
Подсјећамо, раније данас шеф Клуба СДП-а БиХ у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Саша Магазиновић објавио је на друштвеним мрежама да је дојављена бомба у Бањалуци гдје се обиљежава тзв. "Дан државности" БиХ.
(Фото: Ток ТВ)
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Хроника
1 д1
Хроника
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму